Când vine vorba de un anumit sortiment de parizer cu adevărat curat, fără E-uri și aditivi periculoși, specialiștii în nutriție se referă la acele variante de produse fabricate din carne de calitate, cu ingrediente cât mai puține și mai naturale.

În urma analizelor realizate de specialiștii în nutriție, singurul parizer considerat cu adevărat sănătos respectă anumite reguli stricte ale ingredientelor și poate fi recunoscut după etichetă. Nu conține E-uri, conservanți sintetici, carne separată mecanic (MDM), glutamat de sodiu, coloranți artificiali (cum ar fi carminul), polifosfați și aditivi pentru reținerea apei. Pe rafturile supermarketurilor din România, parizerul este ușor de identificat și disponibil la scară largă, ceea ce îl face accesibil unui public larg, însă nu toate produsele conțin ingrediente sănătoase.

Ce conține un parizer sănătos

Compoziția unui parizer „curat” este de 80% – 85% carne de pui, curcan, porc sau vită, slănină sau grăsime naturală (într-un procent de 10-14% pentru textură și hidratare naturală), apă, sare, mirodenii naturale și extracte din plante – FĂRĂ nitriți de sodiu (E250). Unele branduri folosesc extract de sfeclă sau țelină ca alternative naturale și afumă carnea lent cu fum obținut din lemn de esență tare, cum ar fi fag sau cireș.

Majoritatea produselor din comerț sunt ultra-procesate, însă există și o categorie a celor care respectă o rețetă curată, inclusiv variantele Bio/Ecologice din marile lanțuri de supermarket din România. Prin procesele tehnologice complexe, mezelurile devin extrem de periculoase, având un conținut ridicat de calorii, zahăr, grăsimi nesănătoase și valori nutriționale scăzute.

Comparativ cu alte salamuri crud-uscate, parizerul este un mezel fiert, ceea ce îl face un aliment cu puține grăsimi. Specialiștii în nutriție recomandă produsele care se apropie de categoria A sau B din sistemul Nutri-Score, fiind sărace în grăsimi saturate și cu un adaos de sare mic. Această caracteristică face produsul respectiv o alegere mai „curată” pentru consumatori, evitând astfel ingredientele artificiale care predomină în alte sortimente.

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