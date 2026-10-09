Veste bună pentru pofticioși! Mihaela Bilic explică de ce peștele prăjit nu trebuie scos din alimentație

Veste bună pentru pofticioși! Mihaela Bilic explică de ce peștele prăjit nu trebuie scos din alimentație
Peștele mic iubit de români recomandat de Mihaela Bilic, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Peștele prăjit, în special hamsia și șprotul, se numără printre preparatele îndrăgite de români, mai ales în vacanțele petrecute la malul mării. Deși multe persoane evită alimentele prăjite de teama kilogramelor în plus, medicul nutriționist Mihaela Bilic vine cu o perspectivă încurajatoare asupra acestui preparat. Specialista vorbește despre avantajele peștilor mici, despre conținutul lor de Omega-3 și despre beneficiile congelării, explicând de ce nu trebuie să căutăm permanent peștele perfect pentru a ne bucura de o masă gustoasă.

Mihaela Bilic explică de ce peștele prăjit poate avea loc într-o alimentație echilibrată

Pentru mulți români, o porție de hamsie sau șprot prăjit reprezintă una dintre plăcerile culinare de care se bucură în special vara, pe litoral. Peștele mic, rumenit până devine crocant, este apreciat pentru gustul său, însă prăjirea îi determină pe unii consumatori să se întrebe dacă preparatul este potrivit pentru o alimentație echilibrată.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că modul în care este prăjit peștele are o importanță deosebită. Potrivit explicațiilor sale, atunci când preparatul este gătit corect, devine crocant și este scurs bine de ulei, nu trebuie considerat automat un aliment cu foarte multe calorii.

„Pește prăjit? Da, mai ales dacă e prăjit corect! Uleiul nu intră printre fibrele cărnii, dacă e scurs bine și crocant, peștele prăjit nu are multe calorii”, explică Mihaela Bilic.

Prin această recomandare, nutriționista îi încurajează pe români să privească preparatele din pește fără teama că orice aliment trecut prin ulei trebuie eliminat din meniu. Accentul cade pe modul de preparare și pe faptul că peștele rămâne o sursă importantă de nutrienți.

De ce recomandă Mihaela Bilic peștii mici. Avantajele hamsiei și șprotului

Hamsia și șprotul sunt două dintre speciile de pește mic apreciate în bucătăria românească. Pot fi pregătite rapid, au un gust caracteristic și sunt consumate frecvent întregi, după preparare.

Mihaela Bilic atrage atenția asupra poziției peștilor mici în lanțul trofic, pe care o consideră un avantaj important pentru consumatori. Nutriționista pune accentul pe acizii grași Omega-3 și pe riscul redus de acumulare a mercurului, substanță asociată în special cu anumite specii de pești răpitori de dimensiuni mari.

În explicațiile sale, specialista vorbește și despre faptul că hamsia provine din pescuitul în mediul natural, prezentând acest aspect drept un motiv suplimentar pentru care merită consumată.

„Pește mic? Da, pentru că se află la baza lanțului trofic conține mai mult Omega 3 și nu are risc de contaminare cu mercur! Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie”, precizează medicul nutriționist.

Peștii mici reprezintă o modalitate accesibilă de a introduce în alimentație proteine și grăsimi benefice. În plus, atunci când sunt consumați întregi, inclusiv cu oasele fine, pot contribui și la aportul de calciu, un mineral important pentru sănătatea oaselor și a dinților.

Peștele congelat, o alternativă practică. Ce spune nutriționista despre păstrarea hamsiei

O altă întrebare frecventă este dacă peștele congelat reprezintă o alegere la fel de bună precum cel proaspăt. Pentru multe familii, produsele congelate sunt mai accesibile și mai ușor de păstrat, mai ales atunci când nu există posibilitatea cumpărării peștelui proaspăt în fiecare zi.

Mihaela Bilic susține că frigul are un rol esențial în conservarea alimentelor foarte perisabile, categorie din care face parte și peștele. Congelarea permite păstrarea acestuia pentru o perioadă mai lungă și reprezintă o soluție practică pentru cei care vor să aibă permanent la îndemână ingrediente pentru o masă rapidă.

Specialista menționează și rolul congelării în cazul consumului de hamsie întreagă, subliniind avantajele acestei metode de conservare.

„Pește congelat? Da, frigul este cel mai bun agent de conservare în cazul produselor rapid perisabile cum este peștele, iar congelarea are și rol de sterilizare… în cazul în care vreți să mâncați hamsia întreagă”, explică Mihaela Bilic.

Peștele congelat poate fi astfel o soluție convenabilă pentru cei care doresc să consume mai des preparate din pește, fără să depindă exclusiv de disponibilitatea produselor proaspete. Păstrarea corectă și prepararea termică adecvată rămân importante pentru siguranța alimentară.

Sfatul Mihaelei Bilic pentru români: nu mai căutați peștele perfect

Dincolo de discuțiile despre prăjire, dimensiunea peștelui sau congelare, mesajul transmis de Mihaela Bilic este unul simplu: peștele merită să fie prezent cât mai des în alimentație.

Nutriționista îi îndeamnă pe consumatori să nu transforme alegerea unei anumite specii într-o preocupare excesivă și să profite de varietatea de produse disponibile, inclusiv de hamsia și șprotul pe care mulți români le cunosc și le apreciază deja.

„Mâncați pește cat mai des și nu mai pierdeți timpul să căutați peștele perfect!!”, este recomandarea cu care Mihaela Bilic își încheie mesajul.

Așadar, o porție de hamsie sau șprot poate reprezenta o opțiune gustoasă pentru cei care vor să introducă mai des peștele în meniu. Mesajul nutriționistei este că nu trebuie să renunțăm la preparatele preferate doar pentru că sunt simple, ieftine sau congelate, ci să acordăm atenție calității produselor și modului în care le pregătim.

CITEȘTE ȘI: Comoara de toamnă a românilor! Mihaela Bilic spune că are de două ori mai multă vitamina C și de până la 10 ori mai mult beta-caroten decât ardeiul verde

Mihaela Bilic, lecție pentru români despre ce pun în farfurie! Roșia e fruct, conopida e floare, iar cartoful nu e dușmanul siluetei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prognoza meteo azi, 9 octombrie 2026. Nu puneți încă hainele de vară în dulap! România se încălzește până la 30 de grade
Prognoza meteo azi, 9 octombrie 2026. Nu puneți încă hainele de vară în dulap! România se încălzește până la 30 de grade
Surpriză de proporții în familia unui cântăreț care a înnebunit milioane de fane! Sora lui așteaptă al doilea copil
Surpriză de proporții în familia unui cântăreț care a înnebunit milioane de fane! Sora lui așteaptă al doilea copil
Profilul psihologic al lui Vlad Bălțățeanu. Ce a observat Mihaela Brooks: ”Are o agresivitate persistentă”
Profilul psihologic al lui Vlad Bălțățeanu. Ce a observat Mihaela Brooks: ”Are o agresivitate persistentă”
TikTok, acuzat că a păcălit mii de utilizatori, inclusiv copii, cu funcții de siguranță false. Ce arată documentele din instanță
TikTok, acuzat că a păcălit mii de utilizatori, inclusiv copii, cu funcții de siguranță false. Ce arată documentele din instanță
Nattasha Black de la Insula Iubirii a fost căsătorită! A confirmat totul în urmă cu puțin timp
Nattasha Black de la Insula Iubirii a fost căsătorită! A confirmat totul în urmă cu puțin timp
Celebrul tren de lux care a trecut prin România își schimbă traseul din 2027! Noua destinație exclusivistă
Mediafax
Celebrul tren de lux care a trecut prin România își schimbă traseul din 2027! Noua destinație exclusivistă
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Gandul.ro
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert la Paris. Gestul făcut ulterior de artistă
Adevarul
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert la Paris. Gestul făcut ulterior de artistă
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Mediafax
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport.ro
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor
Click.ro
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
go4it.ro
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Gandul.ro
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Mediafax Italia
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Mediafax Spania
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.