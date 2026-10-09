Veste bună pentru pofticioși! Mihaela Bilic explică de ce peștele prăjit nu trebuie scos din alimentație

Peștele prăjit, în special hamsia și șprotul, se numără printre preparatele îndrăgite de români, mai ales în vacanțele petrecute la malul mării. Deși multe persoane evită alimentele prăjite de teama kilogramelor în plus, medicul nutriționist Mihaela Bilic vine cu o perspectivă încurajatoare asupra acestui preparat. Specialista vorbește despre avantajele peștilor mici, despre conținutul lor de Omega-3 și despre beneficiile congelării, explicând de ce nu trebuie să căutăm permanent peștele perfect pentru a ne bucura de o masă gustoasă.

Mihaela Bilic explică de ce peștele prăjit poate avea loc într-o alimentație echilibrată

Pentru mulți români, o porție de hamsie sau șprot prăjit reprezintă una dintre plăcerile culinare de care se bucură în special vara, pe litoral. Peștele mic, rumenit până devine crocant, este apreciat pentru gustul său, însă prăjirea îi determină pe unii consumatori să se întrebe dacă preparatul este potrivit pentru o alimentație echilibrată.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că modul în care este prăjit peștele are o importanță deosebită. Potrivit explicațiilor sale, atunci când preparatul este gătit corect, devine crocant și este scurs bine de ulei, nu trebuie considerat automat un aliment cu foarte multe calorii.

„Pește prăjit? Da, mai ales dacă e prăjit corect! Uleiul nu intră printre fibrele cărnii, dacă e scurs bine și crocant, peștele prăjit nu are multe calorii”, explică Mihaela Bilic.

Prin această recomandare, nutriționista îi încurajează pe români să privească preparatele din pește fără teama că orice aliment trecut prin ulei trebuie eliminat din meniu. Accentul cade pe modul de preparare și pe faptul că peștele rămâne o sursă importantă de nutrienți.

De ce recomandă Mihaela Bilic peștii mici. Avantajele hamsiei și șprotului

Hamsia și șprotul sunt două dintre speciile de pește mic apreciate în bucătăria românească. Pot fi pregătite rapid, au un gust caracteristic și sunt consumate frecvent întregi, după preparare.

Mihaela Bilic atrage atenția asupra poziției peștilor mici în lanțul trofic, pe care o consideră un avantaj important pentru consumatori. Nutriționista pune accentul pe acizii grași Omega-3 și pe riscul redus de acumulare a mercurului, substanță asociată în special cu anumite specii de pești răpitori de dimensiuni mari.

În explicațiile sale, specialista vorbește și despre faptul că hamsia provine din pescuitul în mediul natural, prezentând acest aspect drept un motiv suplimentar pentru care merită consumată.

„Pește mic? Da, pentru că se află la baza lanțului trofic conține mai mult Omega 3 și nu are risc de contaminare cu mercur! Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie”, precizează medicul nutriționist.

Peștii mici reprezintă o modalitate accesibilă de a introduce în alimentație proteine și grăsimi benefice. În plus, atunci când sunt consumați întregi, inclusiv cu oasele fine, pot contribui și la aportul de calciu, un mineral important pentru sănătatea oaselor și a dinților.

Peștele congelat, o alternativă practică. Ce spune nutriționista despre păstrarea hamsiei

O altă întrebare frecventă este dacă peștele congelat reprezintă o alegere la fel de bună precum cel proaspăt. Pentru multe familii, produsele congelate sunt mai accesibile și mai ușor de păstrat, mai ales atunci când nu există posibilitatea cumpărării peștelui proaspăt în fiecare zi.

Mihaela Bilic susține că frigul are un rol esențial în conservarea alimentelor foarte perisabile, categorie din care face parte și peștele. Congelarea permite păstrarea acestuia pentru o perioadă mai lungă și reprezintă o soluție practică pentru cei care vor să aibă permanent la îndemână ingrediente pentru o masă rapidă.

Specialista menționează și rolul congelării în cazul consumului de hamsie întreagă, subliniind avantajele acestei metode de conservare.

„Pește congelat? Da, frigul este cel mai bun agent de conservare în cazul produselor rapid perisabile cum este peștele, iar congelarea are și rol de sterilizare… în cazul în care vreți să mâncați hamsia întreagă”, explică Mihaela Bilic.

Peștele congelat poate fi astfel o soluție convenabilă pentru cei care doresc să consume mai des preparate din pește, fără să depindă exclusiv de disponibilitatea produselor proaspete. Păstrarea corectă și prepararea termică adecvată rămân importante pentru siguranța alimentară.

Sfatul Mihaelei Bilic pentru români: nu mai căutați peștele perfect

Dincolo de discuțiile despre prăjire, dimensiunea peștelui sau congelare, mesajul transmis de Mihaela Bilic este unul simplu: peștele merită să fie prezent cât mai des în alimentație.

Nutriționista îi îndeamnă pe consumatori să nu transforme alegerea unei anumite specii într-o preocupare excesivă și să profite de varietatea de produse disponibile, inclusiv de hamsia și șprotul pe care mulți români le cunosc și le apreciază deja.

„Mâncați pește cat mai des și nu mai pierdeți timpul să căutați peștele perfect!!”, este recomandarea cu care Mihaela Bilic își încheie mesajul.

Așadar, o porție de hamsie sau șprot poate reprezenta o opțiune gustoasă pentru cei care vor să introducă mai des peștele în meniu. Mesajul nutriționistei este că nu trebuie să renunțăm la preparatele preferate doar pentru că sunt simple, ieftine sau congelate, ci să acordăm atenție calității produselor și modului în care le pregătim.

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