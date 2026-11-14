Rochie de mireasă de mii de euro și cercei cu perle pentru fata lui Ilie Bolojan + Specialiștii în modă, verdict dur

Rochia de mireasă a Luciei Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, a fost analizată la sânge, pentru CANCAN.RO, de criticul de modă Alin Gălățescu și designerii Nicoleta Negura și Florin Burescu. Alegerea vestimentară a fiicei lui Bolojan pentru ziua cea mare nu i-a dat pe spate absolut deloc! În schimb, specialiștii au estimat prețul pentru o astfel de piesă ca fiind destul de mare.

Atât Alin Gălățescu cât și Florin Burescu au declarat că prețul unei asemenea piese vestimentare ajunge la aproximativ 5000 de euro, o sumă considerabilă pentru o nuntă „modestă” așa cum au lăsat să se înțeleagă apropiații familiei.

Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit astăzi cu alesul inimii sale, Daniel Bota. Pentru ziua cea mare, fiica lui Ilie Bolojan a îmbrăcat o rochie albă, cu dantelă în partea superioară, care îi acoperea brațele și zona pieptului. Specialiștii spun că ținuta valorează mii de euro, destul de mult pentru cineva care îi îndemna pe români să strângă cureaua pentru a depăși o criza economică.

A completat ținuta cu o pereche de sandale cu barete și cercei cu perle, iar părul creț și l-a prins într-o coafură considerată de unii specialiști modestă. La ieșirea de la Starea Civilă, mireasa a ținut în mâini un buchet de cale albe.

Alin Gălățescu, critici dure la adresa rochiei de mireasă a fiicei lui Ilie Bolojan

Rochia de mireasă a fiicei fostului premier a fost desființată fără menajamente de Alin Gălățescu. În ciuda prețului piperat de câteva mii de euro, alegerea Luciei Maria a fost mai degrabă ironizată. Criticul de modă a declarat că ținuta miresei nu are absolut nimic spectaculos și că alegerea vestimentară nu l-a impresionat câtuși de puțin. Nici coafura n-a scăpat de criticile usturătoare. Gălățescu a spus că i se pare groaznică. Singurul detaliu care a primit undă verde a fost buchetul de flori. Cu alte cuvinte, din toată apariția miresei, doar calele albe au reușit să-i intre în grații.

„Rochia este aproape mediocră, nu e nici rea, nici bună. Are o trenă foarte mare, agățată de deget. Zona ultra-negativă este coafura. Cârlionții aceia din anii ’80 sunt total nepotriviți cu rochia, cu momentul și cu orice. Latura pozitivă este buchetul de flori, foarte simplu, foarte frumos și în contrapunct cu rochia. Rochia nu are nimic spectaculos. Nu iese cu nimic în evidență. Prețul pentru o asemenea rochie este undeva între 4000 și 5000 de euro”, a spus Alin Gălățescu pentru CANCAN.RO.

Machiajul și coafura i-au speriat pe designeri

Nici Nicoleta Negura n-a menajat-o pe fiica lui Ilie Bolojan. Designerul a declarat că rochia aleasă pentru ziua cea mare i se pare mult prea încărcată și că mireasa ar fi trebuit să fie mult mai atentă la detalii. Și ea a criticat dur coafura aleasă de Lucia Maria Bolojan.

„Din punctul meu de vedere, rochia are o eleganță clasică, dar aș fi abordat diferit proporțiile și combinația materialelor. Corsajul din dantelă este destul de încărcat, mai ales în zona gâtului și a bustului, iar trecerea către fusta amplă mi se pare prea bruscă. Aș fi ales o talie mai fin definită și o distribuție mai echilibrată a volumului. Nici coafura foarte voluminoasă nu ajută, pentru că adaugă și mai multă informație vizuală în partea superioară. Personal, cred că rochia ar fi avut mult mai mult rafinament dacă ar fi existat o armonie mai bună între dantelă, croială, volum și coafură. Sunt detalii care, pentru mine, fac diferența într-o creație vestimentară”, a declarat Nicoleta Negura pentru CANCAN.RO.

Și designerul Florin Burescu a luat la puricat rochia Luciei Maria Bolojan. El a declarat că ținuta nu i se pare deloc spectaculoasă și că fiica lui Ilie Bolojan a cam exagerat cu machiajul pentru o mireasă. Totuși, designerul a remarcat că tânăra a ales una dintre cele mai scumpe dantele din lume. Păi, ce să vezi?! Banii s-au dus pe dantelă, dar efectul spectaculos s-a pierdut pe drum.

„Rochia nu ar fi neapărat foarte urâtă dacă am lua-o și am duce-o la reparat, pentru mici ajustări. Ea și-a dorit să meargă către zona de regalitate și a ales o dantelă franțuzească, una dintre cele mai scumpe. De altfel, prețul total pentru o asemenea piesă este în jur de 5000 de euro. Părul este strâns, ceea ce este foarte bine atunci când ai un guler. Accesoriile nu sunt prea multe, deci e în regulă. Aș fi mers pe un machiaj puțin mai natural, în nuanțe de bej. În concluzie, este o rochie de mireasă normală, ceva decent și elegant, dar nu wow, nu spectaculos. Cred că este fix pe personalitatea ei, mai discretă, mai retrasă”, consideră Florin Burescu.

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