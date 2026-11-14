Rochie de mireasă de mii de euro și cercei cu perle pentru fata lui Ilie Bolojan + Specialiștii în modă, verdict dur

Rochie de mireasă de mii de euro și cercei cu perle pentru fata lui Ilie Bolojan + Specialiștii în modă, verdict dur
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Rochia de mireasă a Luciei Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, a fost analizată la sânge, pentru CANCAN.RO, de criticul de modă Alin Gălățescu și designerii Nicoleta Negura și Florin Burescu. Alegerea vestimentară a fiicei lui Bolojan pentru ziua cea mare nu i-a dat pe spate absolut deloc! În schimb, specialiștii au estimat prețul pentru o astfel de piesă ca fiind destul de mare.

Atât Alin Gălățescu cât și Florin Burescu au declarat că  prețul unei asemenea piese vestimentare ajunge la aproximativ 5000 de euro, o sumă considerabilă pentru o nuntă „modestă” așa cum au lăsat să se înțeleagă apropiații familiei.

Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit astăzi cu alesul inimii sale, Daniel Bota. Pentru ziua cea mare, fiica lui Ilie Bolojan a îmbrăcat o rochie albă, cu dantelă în partea superioară, care îi acoperea brațele și zona pieptului. Specialiștii spun că ținuta valorează mii de euro, destul de mult pentru cineva care îi îndemna pe români să strângă cureaua pentru a depăși o criza economică.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
4 poze

A completat ținuta cu o pereche de sandale cu barete și cercei cu perle, iar părul creț și l-a prins într-o coafură considerată de unii specialiști modestă. La ieșirea de la Starea Civilă, mireasa a ținut în mâini un buchet de cale albe.

Alin Gălățescu, critici dure la adresa rochiei de mireasă a fiicei lui Ilie Bolojan

Rochia de mireasă a fiicei fostului premier a fost desființată fără menajamente de Alin Gălățescu. În ciuda prețului piperat de câteva mii de euro, alegerea Luciei Maria a fost mai degrabă ironizată. Criticul de modă a declarat că ținuta miresei nu are absolut nimic spectaculos și că alegerea vestimentară nu l-a impresionat câtuși de puțin. Nici coafura n-a scăpat de criticile usturătoare. Gălățescu a spus că i se pare groaznică. Singurul detaliu care a primit undă verde a fost buchetul de flori. Cu alte cuvinte, din toată apariția miresei, doar calele albe au reușit să-i intre în grații.

„Rochia este aproape mediocră, nu e nici rea, nici bună. Are o trenă foarte mare, agățată de deget. Zona ultra-negativă este coafura. Cârlionții aceia din anii ’80 sunt total nepotriviți cu rochia, cu momentul și cu orice. Latura pozitivă este buchetul de flori, foarte simplu, foarte frumos și în contrapunct cu rochia. Rochia nu are nimic spectaculos. Nu iese cu nimic în evidență. Prețul pentru o asemenea rochie este undeva între 4000 și 5000 de euro”, a spus Alin Gălățescu pentru CANCAN.RO.

Fiica lui Ilie Bolojan și soțul

Fiica lui Ilie Bolojan și soțul. Sursa foto Gândul

Machiajul și coafura i-au speriat pe designeri

Nici Nicoleta Negura n-a menajat-o pe fiica lui Ilie Bolojan. Designerul a declarat că rochia aleasă pentru ziua cea mare i se pare mult prea încărcată și că mireasa ar fi trebuit să fie mult mai atentă la detalii. Și ea a criticat dur coafura aleasă de Lucia Maria Bolojan.

„Din punctul meu de vedere, rochia are o eleganță clasică, dar aș fi abordat diferit proporțiile și combinația materialelor. Corsajul din dantelă este destul de încărcat, mai ales în zona gâtului și a bustului, iar trecerea către fusta amplă mi se pare prea bruscă. Aș fi ales o talie mai fin definită și o distribuție mai echilibrată a volumului.

Nici coafura foarte voluminoasă nu ajută, pentru că adaugă și mai multă informație vizuală în partea superioară. Personal, cred că rochia ar fi avut mult mai mult rafinament dacă ar fi existat o armonie mai bună între dantelă, croială, volum și coafură. Sunt detalii care, pentru mine, fac diferența într-o creație vestimentară”, a declarat Nicoleta Negura pentru CANCAN.RO.

Și designerul Florin Burescu a luat la puricat rochia Luciei Maria Bolojan. El a declarat că ținuta nu i se pare deloc spectaculoasă și că fiica lui Ilie Bolojan a cam exagerat cu machiajul pentru o mireasă. Totuși, designerul a remarcat că tânăra a ales una dintre cele mai scumpe dantele din lume. Păi, ce să vezi?! Banii s-au dus pe dantelă, dar efectul spectaculos s-a pierdut pe drum.

„Rochia nu ar fi neapărat foarte urâtă dacă am lua-o și am duce-o la reparat, pentru mici ajustări. Ea și-a dorit să meargă către zona de regalitate și a ales o dantelă franțuzească, una dintre cele mai scumpe. De altfel, prețul total pentru o asemenea piesă este în jur de 5000 de euro. Părul este strâns, ceea ce este foarte bine atunci când ai un guler. Accesoriile nu sunt prea multe, deci e în regulă. Aș fi mers pe un machiaj puțin mai natural, în nuanțe de bej. În concluzie, este o rochie de mireasă normală, ceva decent și elegant, dar nu wow, nu spectaculos. Cred că este fix pe personalitatea ei, mai discretă, mai retrasă”, consideră Florin Burescu.

VEZI ȘI: Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan! Cum au apărut mirii la cununia civilă

Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Eduard, ispita pilot, a înșelat-o pe Claudia Ion?! O șatenă misterioasă a apărut în peisaj: „M-a chemat la el acasă”
Eduard, ispita pilot, a înșelat-o pe Claudia Ion?! O șatenă misterioasă a apărut în peisaj: „M-a chemat la el acasă”
Monica Orlanda, invitată specială la Four Beauty: „La fiecare două săptămâni vin la salonul de înfrumusețare”
Monica Orlanda, invitată specială la Four Beauty: „La fiecare două săptămâni vin la salonul de înfrumusețare”
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Minorul „cuțitar”, care a speriat o școală din Giurgiu, are brățară de monitorizare! Cunoscuții tânărului l-au dat de gol
Minorul „cuțitar”, care a speriat o școală din Giurgiu, are brățară de monitorizare! Cunoscuții tânărului l-au dat de gol
Mira, lacrimi și suspine după Jaguar! Mesajele secrete ale concurentei de la Insula Iubirii au ieșit la iveală
Mira, lacrimi și suspine după Jaguar! Mesajele secrete ale concurentei de la Insula Iubirii au ieșit la iveală
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
Mediafax
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
Gandul.ro
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Prosport.ro
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Mediafax
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
Click.ro
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
go4it.ro
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
Gandul.ro
Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.