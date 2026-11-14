Monica Orlanda, invitată specială la Four Beauty: „La fiecare două săptămâni vin la salonul de înfrumusețare”

Monica Orlanda, invitată specială la Four Beauty: „La fiecare două săptămâni vin la salonul de înfrumusețare”
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„O bună înțelegere și respect reciproc”. Acestea sunt ingredientele care stau la baza unei relații de aproape 10 ani, cel puțin în viziunea Monicăi Orlanda. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit cum reușește să păstreze armonia în cuplu și cât de importante sunt compromisurile atunci când doi oameni aleg să construiască un viitor împreună.

Monica formează un cuplu cu Alin Cocoș, fiul omului de afaceri Dorin Cocoș, alături de care are un băiețel, Mathias, născut în 2018. Dincolo de viața de familie, vedeta este implicată în numeroase proiecte din zona beauty și social media, care o poartă inclusiv peste hotare.

„Nu ai cum să ai o relație de lungă durată fără compromisuri”

Prezentă la inaugurarea salonului Four Beauty, deschis de buna sa prietenă, Paula Milea (CITEȘTE AICI MAI MULTE!), Monica Orlanda ne-a vorbit și despre ritualurile sale de înfrumusețare, intervențiile estetice la care a apelat, dar și despre planurile de viitor, pe care preferă să le lase, după cum spune chiar ea, în voia lui Dumnezeu.

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„Vom avea un red carpet foarte frumos, unde va fi prezent și John Legend”

Monica Orlanda: Eu mă expun destul de mult în fața camerelor de luat vederi și atunci încercăm să venim mereu cu ceva nou, nu știu, extensii sau unghiuțe. Tot timpul trebuie să fie fresh făcute. Știu că, la fiecare două săptămâni, sunt de obicei într-un salon, chiar dacă știu să fac foarte multe lucruri și acasă, pentru mine.

CANCAN: Ai intervenții estetice?

Monica Orlanda: Botoxul este de bază. Sincer, chiar mi-ar plăcea să existe un salon în care să se organizeze și niște Botox Party. Mi-am mai făcut și o blefaroplastie, pentru că mă deranjau anumite aspecte și nu sunt niciodată împotriva acestor proceduri. Mi se pare că, dimpotrivă, dacă simți că ai nevoie de așa ceva, de ce să nu o faci? Doar că ar trebui să ne informăm foarte bine în privința medicului și, cu siguranță, totul va ieși bine.

CANCAN: Ce mai face Monica în afară de beauty?

Monica Orlanda: Fac mult social media și mă bucur că lucrurile au luat amploare și la noi. Cumva, Bucureștiul și România au ajuns pe harta internațională. Se întâmplă foarte multe press trip-uri. Uite, urmează să plec la Paris cu Sephora și vom avea un red carpet foarte frumos, unde va fi prezent și John Legend. Se întâmplă foarte multe lucruri. Acum o lună am fost plecată la Stockholm cu cei de la Douglas și Shiseido și așteptăm cât mai multe proiecte frumoase.

CANCAN: În țară stai?

Monica Orlanda: Da, desigur, stau și în țară, deși, pe lângă aceste proiecte, mai avem și vacanțe și sunt și lucruri pe care le facem împreună.

CANCAN: Unde mergeți în următoarea vacanță?

Monica Orlanda: Următoarea vacanță va fi în România și, cu greu, l-am convins pe Alin. Îmi doream foarte mult să ajungem în Bucovina. Mult mai des plecăm din țară decât să vizităm locuri din România, dar de 1 Decembrie vom fi la Casa Boagiu, în Bucovina. După aceea, vom pleca aproape o lună de zile în Asia.

CANCAN: Deci vă înțelegeți foarte bine. Care este secretul?

Monica Orlanda: Nu știu dacă există un secret. Eu cred că este vorba despre o bună înțelegere și respect reciproc, despre compromisuri de ambele părți, pentru că nu ai cum altfel. Eu cred că acesta este secretul în ziua de azi.

„Eu mă expun destul de mult în fața camerelor de luat vederi și atunci încercăm să venim mereu cu ceva nou”

CANCAN: Ai făcut și tu compromisuri?

Monica Orlanda: Da, cu siguranță. Nu ai cum să ai o relație de lungă durată fără compromisuri. Noi avem, cred, 10 ani de când suntem împreună sau aproape 10 ani. Nu ai cum altfel. Este inevitabil. Doar că trebuie să existe compromisuri de ambele părți.

CANCAN: A fost vreun moment în care ai spus: „Gata, mă supăr și eu”?

Monica Orlanda: Să știi că nu prea mă supăr. De obicei, chiar dacă mă supăr, îmi trece destul de repede. Dacă nu spun atunci ce am pe suflet, probabil că nici nu vei ști că am fost supărată. Deci, da, așa sunt eu. Cumva, starea mea se schimbă destul de repede.

CANCAN: Este ceva ce îți dorești neapărat să faci în viitor?

Monica Orlanda: Să știi că sunt foarte fericită cu felul în care s-au așezat lucrurile pentru mine în momentul de față și nu am atât de multe așteptări de la viitor. Aș vrea să mă surprindă într-un mod plăcut, dacă se poate. Și atunci las calea liberă. Ce-o vrea Dumnezeu să se întâmple!

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Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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