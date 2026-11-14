Amendă de milioane de dolari pentru Meta! Autoritățile italiene își apără cetățenii în mediul online

Compania Meta, care deține platformele Facebook, Instagram și WhatsApp, a primit o sancțiune uriașă din partea autorităților italiene. Gigantul american trebuie să plătească 805 milioane de euro, după ce a fost acuzat că a accesat fotografiile și videoclipurile din telefoanele utilizatorilor Android fără să le explice în mod clar cum vor fi folosite aceste informații.

Potrivit Autorității Italiene pentru Protecția Datelor, aproximativ 20 de milioane de persoane au fost afectate de această practică. Problema a pornit de la o funcție disponibilă în aplicația Facebook, ce propunea utilizatorilor fotografii și videoclipuri din galeria telefonului pentru a le transforma în postări pe rețeaua de socializare.

Cum se apără compania Meta

Investigația a arătat că aplicația solicita o singură autorizare pentru accesarea galeriei foto, fără ca oamenii să fie informați suficient de clar că imaginile lor puteau fi analizate și utilizate pentru generarea unor sugestii de conținut. Cu alte cuvinte, utilizatorii nu ar fi avut o imagine completă asupra modului în care funcționa această opțiune.

Pe lângă sancțiunea financiară, autoritatea italiană a cerut companiei să dezactiveze funcția în mod implicit și să obțină acordul separat al utilizatorilor. Meta are la dispoziție 60 de zile pentru a respecta această solicitare.

Reprezentanții companiei americane au anunțat că vor contesta decizia, considerând amenda disproporționată și respingând acuzațiile. Aceștia susțin că funcția este una obișnuită, menită să faciliteze distribuirea fotografiilor și videoclipurilor, iar utilizatorii trebuie să acorde permisiunea direct din setările telefonului.

Investigația a fost începută în 2025 și nu a vizat eventuala folosire a fotografiilor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Autoritățile au precizat că ar putea analiza separat și o funcție introdusă în 2026, care permite procesarea în cloud a imaginilor din galeriile personale.

Amenda reprezintă aproximativ 0,47% din veniturile globale ale Meta și se numără printre cele mai mari sancțiuni aplicate vreodată de o autoritate italiană unei companii din industria tehnologiei.

CITEȘTE ȘI: TikTok va fi interzis?! Care este motivul invocat de autoritățile din Spania

De ce nu ne putem opri din a ne compara cu alții pe rețelele sociale. Creierul ignoră ceea ce știm deja