Ținute de mii de euro la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Actuala parteneră și fosta soție s-au întrecut în accesorii de lux

Ținute de mii de euro la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Actuala parteneră și fosta soție s-au întrecut în accesorii de lux
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Câte mii de euro au costat ținutele de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan
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La nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria, eleganța și luxul au fost la ele acasă. Atât Floriana Bolojan, fosta soție a liderului PNL, cât și actuala sa parteneră, Ioana Fâșie, au atras atenția prin alegerile vestimentare și accesoriile de designer, astfel că nu au mai ținut cont de prețuri. 

Evenimentul este în plină desfășurare la Oradea, unde Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota și-au unit destinele. Fiica fostului premier, în vârstă de 30 de ani, s-a căsătorit cu fostul fotbalist de la FC Bihor, în vârstă de 34 de ani. Ceremonia religioasă a fost urmată de petrecerea organizată la Palazzo Grand Hall, un local de lux cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Ce ținute au purtat Floriana Bolojan și Ioana Fâșie

Cele două doamne nu au făcut compromisuri când a venit vorba despre eleganță și calitate. Pentru marele eveniment din viața Luciei Maria Bolojan, ele au optat pentru cele mai impresionante ținute, dar și accesorii în valoare de sute de euro, conform Gândul.

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Ioana Fâșie a ales pentru eveniment o rochie albastră, disponibilă pe o platformă de comercializare a articolelor vestimentare de lux. Prețul acesteia este de 2.888 de euro, TVA inclus. La capitolul încălțăminte, partenera fostului premier a optat pentru o pereche de pantofi negri, din piele lăcuită, cu vârf ascuțit și detalii aurii. Modelul Camilla A253, de la Musette, costă 424,50 lei, fiind redus de la 849 de lei. Menționăm că și Cristina Bătlan, fondatoarea brandului pe pantofi a fost prezentă la eveniment.

După ceremonia religioasă, Ioana Fâșie a fost văzută urcând într-un SUV BMW electric, cu șofer, al cărui preț de pornire este de aproximativ 100.000 de euro.

Nici fosta soție a liderului PNL nu a făcut rabat de la eleganță. Floriana Bolojan a atras atenția în special prin geanta aleasă pentru această ocazie. Este vorba despre modelul „Diamond Box Clutch”, al cărui preț ajunge la 2.475 de euro fără reducere.

Ținuta a fost completată de o pereche de sandale cu toc, evaluate de producător la 875 de lire sterline, echivalentul a aproape 1.000 de euro.

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