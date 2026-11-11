Orașul din România în care șoferii vor fi amendați cu ajutorul inteligenței artificiale. Camerele video îi vor supraveghea permanent

Un nou sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială urmează să schimbe modul în care sunt controlate parcările din România. Șoferii care își lasă autoturismele în locuri nepermise sau nu achită taxa de parcare ar putea fi identificați automat, cu ajutorul unor camere video inteligente, fără să mai fie nevoie ca un polițist local sau un angajat al primăriei să constate fiecare abatere în parte. Tehnologia va fi implementată în Sibiu, în cadrul unui proiect amplu de digitalizare a serviciilor publice.

Autoritățile locale pregătesc introducerea unui sistem modern de monitorizare, care va folosi algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza imaginile surprinse de camerele amplasate în diferite zone ale orașului. Dispozitivele vor funcționa asemenea unor senzori digitali, având capacitatea de a recunoaște numerele de înmatriculare și de a identifica locul în care a fost lăsat fiecare autoturism.

Orașul din România în care șoferii vor fi amendați cu ajutorul inteligenței artificiale

Mecanismul pregătit pentru Sibiu presupune utilizarea unor camere video conectate la o platformă informatică. Acestea vor surprinde permanent zonele monitorizate, iar imaginile vor fi analizate cu ajutorul unor programe specializate în recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare.

După identificarea autoturismului, tehnologia va asocia numărul de înmatriculare cu locul de parcare sau cu adresa la care acesta a fost observat. Ulterior, informațiile vor fi verificate în raport cu datele disponibile în aplicația mobilă.

Astfel, platforma va putea determina dacă șoferul a achitat parcarea, dacă plata este încă valabilă sau dacă autoturismul ocupă un spațiu fără a avea dreptul să facă acest lucru. Verificările vor fi realizate printr-un proces digital automatizat, ceea ce ar putea reduce considerabil timpul necesar pentru identificarea abaterilor.

Un aspect important al proiectului este că sistemul este conceput să funcționeze fără interacțiune umană în procesul obișnuit de analiză a imaginilor și de verificare a situației parcării. Cu alte cuvinte, nu va mai fi necesară deplasarea permanentă a unui agent pentru a verifica fiecare mașină în parte.

Există însă și situații în care tehnologia nu va putea realiza toate verificările în mod automat. De exemplu, dacă unghiul din care este amplasată camera nu permite citirea clară a numărului de înmatriculare, verificarea va putea fi făcută de angajații primăriei aflați pe teren. Aceștia vor putea consulta informațiile privind plata parcării și vor stabili dacă perioada achitată de conducătorul auto este încă în termen.

Proiectul Sibiu Connect aduce și alte schimbări pentru șoferi

Monitorizarea parcărilor reprezintă doar una dintre componentele proiectului „Sibiu Connect”. Inițiativa administrației locale are un obiectiv mai amplu, respectiv digitalizarea și modernizarea serviciilor de mobilitate urbană, astfel încât locuitorii și vizitatorii orașului să poată găsi mai ușor informațiile de care au nevoie.

Printre funcționalitățile pregătite se numără și o hartă digitală care va indica zonele în care există locuri de parcare disponibile. Prin intermediul acesteia, conducătorii auto vor putea identifica mai rapid spațiile libere, fără să mai fie nevoiți să circule minute în șir prin diferite cartiere în căutarea unui loc unde să își lase mașina.

O altă componentă vizează gestionarea locurilor de parcare de reședință. Procesul de repartizare a acestora urmează să fie automatizat, ceea ce ar putea simplifica procedurile administrative și ar putea reduce timpul de așteptare pentru persoanele care solicită un asemenea loc.

În plus, proiectul include și introducerea unor pachete City Pass pentru transportul public. Acestea sunt gândite pentru a facilita accesul la mijloacele de transport în comun și pentru a încuraja utilizarea unor alternative la deplasarea cu autoturismul personal.

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