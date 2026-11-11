Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat din nou. Ce a făcut la doar câteva zile după ce fusese plasat în arest la domiciliu

Thomas Markle, tatăl soției Prințului Harry, Meghan Markle, a fost din nou reținut de autoritățile americane, după ce și-a scos dispozitivul electronic de monitorizare pe care era obligat să îl poarte. Bărbatul de 82 de ani fusese plasat în arest la domiciliu, după ce a fost acuzat de deținerea unor materiale care prezintă abuzuri asupra copiilor.

Potrivit BBC, Thomas Markle a fost reținut marți în Florida după ce autoritățile au constatat că dispozitivul electronic de monitorizare fusese îndepărtat.

Bărbatul a fost prezentat în fața unui judecător federal din Tampa, care a decis ca acesta să rămână în detenție, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Potrivit documentelor judiciare, judecătoarea federală Lindsay S. Griffin a stabilit marți că Thomas Markle a încălcat condițiile eliberării sale înainte de proces.

În motivarea deciziei de revocare a eliberării, magistrata a descris situația locativă a bărbatului drept „nesustenabilă”, apreciind că, în lipsa unei locuințe adecvate, nicio măsură alternativă detenției nu ar putea garanta în mod rezonabil siguranța celorlalte persoane și a comunității, precum și prezentarea inculpatului în fața instanței.

Judecătoarea a dispus și efectuarea unei evaluări medicale, precizând că Thomas Markle trebuie să primească toate medicamentele necesare și prescrise, cu excepția celor a căror administrare este întreruptă la recomandarea unui medic.

„Condițiile eliberării sunt ordine judecătorești, nu simple sugestii”, a transmis marți, pe platforma X, Bill Essayli, reprezentant al Parchetului Federal pentru Districtul Central al Californiei.

Thomas Markle a fost transferat în custodia autorităților federale.

Ce acuzații i se aduc lui Thomas Markle

Ancheta a început după descoperirea unor materiale suspecte care ar fi aparținut tatălui lui Meghan Markle.

Potrivit autorităților americane, anchetatorii au confiscat aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative fotografice și cărți, din două spații de depozitare aflate în zona Los Angeles. O parte dintre acestea ar conține imagini care prezintă abuzuri asupra copiilor.

Thomas Markle este acuzat oficial de deținerea unor astfel de materiale. Acuzațiile nu au fost însă demonstrate în instanță, iar bărbatul a negat anterior că ar fi deținut asemenea imagini.

Cum a reacționat Meghan Markle

Meghan Markle, care nu mai are o relație apropiată cu tatăl său de mai mulți ani, s-a declarat profund afectată de acuzațiile formulate împotriva acestuia.

Ducesa de Sussex a explicat anterior că decizia de a păstra distanța față de tatăl său și de a nu-i permite să aibă contact cu cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, a fost motivată de dorința de a-i proteja pe copii.

Thomas Markle a locuit o perioadă în Filipine, dar a revenit în Statele Unite după ce a suferit un accident vascular cerebral și i-a fost amputat piciorul stâng.

CITEȘTE ȘI:

Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI în ancheta împotriva fostului soț. Ce a descoperit în fotografiile prezentate de agenți

Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat de FBI. Ce acuzații i se aduc