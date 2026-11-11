Un influencer a plantat semnițele unei roșii dintr-un chesseburger de la McDonald`s. Ce s-a întâmplat după 124 de zile

Un influencer a plantat semnițele unei roșii dintr-un chesseburger de la McDonald`s. Ce s-a întâmplat după 124 de zile
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Influencerul cumpărat un cheeseburger de la McDonald`s și a cultiva semnițele a două felii de roșii din interiorul acestuia/ sursă foto: captură video YouTube
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Un celebru influencer din America a făcut un experiment de însămânare inedit. A cumpărat un cheeseburger de la McDonald`s și a cultiva semnițele a două felii de roșii din interiorul acestuia. Procesul a fost documentat și filmat timp de 124 de zile, apoi încărcat pe YouTube, unde a strâns peste patru milioane de vizualizări. 

Influencerul Prigioni a cumpărat un sendviș „Quarter Pounder” de la McDonald`s, a plantat semințele de roții din burger în două moduri. Pentru o roșie a plantat două semințe într-un pahar roșu de plastis, iar pentru cealaltă a așezat o felie întreagă de roșie, direct dintr-un cheeseburger, în pământul unui pahar. 23 de zile mai târziu, creatorul de conținut a mutat cele două plante afară. A pus planta crescută din semințe într-o găleată, iar planta crescută din felia de roșie în pământ.

Felia de roșie pe care influencerul a plantat-o în paharul cu pământ/ sursă foto: captură video YouTube

Ce s-a întâmplat cu semințele de roșii plantate de către influencer

În filare, Prigioni a spus că a udat planta din găleată atât de des cât ar fi trebuit în câteva zile caniculare, dar roșiile au crescut totuși. În ziua a 94-a, el a putut să culeagă roșiile. Creatorul de conținut crede că planta a rodit mai devreme decât cea din pământ din cauza stresului la care a fost supusă.

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După 108 zile de la plantare, influencerul a prezentat rezultatele plantei crescute din felia de roșie, care părea să aibă zeci de roșii pe ramuri: „Mă așteptam ca această roșie să crească, dar nu mă așteptam la asta. Am avut câteva plante cu multe roșii pe ele, dar niciodată în viața mea nu am văzut o singură plantă de roșii cu atâtea fructe pe ea. „Rosia McDonald`s” a pornit doar de la un Quarter Pounder, iar acum avem o roșie întreagă, o mulțime de roșii, a spus el în filmare.

Felia de roșie plantată în pahar/ sursă foto: captură video You Tube

După ce s-a minunat de roadele sale, Prigioni nu s-a putut abține și a gustat una dintre roșiile de pe planta cultivată în pământ. Acesta a remarcat că roșia mai mică de la planta cultivată în găleată era mai dulce: „Nu are aciditate, e dulce, dar o dulceață ușoară/ Genul de roșie pe care ai putea să o mănânci cu grămada”.

La 124 de zile după plantare, influencerul a constatat că planta din pământ avea o mulțime de roșii mari, dar necoapte. El crede că procesul lent de coacere s-ar putea datora faptului că planta și-ar fi pierdut caracteristicile de maturare uniformă.

„Să poți lua un cheeseburger, să iei o roșie din el, apoi să cultivi o plantă de roșii și să culegi kilograme întregi de roșii de la ea este o experiență cu adevărat unică și revigorantă. Pentru mine, a fost pur si simplu o distracție. Și, de fapt, m-a ajutat să-mi îmbogățesc întreaga grădină. Chiar eram atât de entuziasmat să iasă afară și să văd cum se descurcă roșiile acelea”, a spus Prigioni.

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