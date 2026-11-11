Lovitură pentru angajații STB! Aproape 800 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Ce salarii compensatorii primesc

Vești proaste pentru sute de angajați ai Societății de Transport București (STB). Compania a început procedura de disponibilizare în masă, iar aproape 800 de salariați au primit preavize de concediere în urma unui amplu plan de restructurare. Măsura face parte dintr-un proces de reorganizare prin care conducerea urmărește reducerea cheltuielilor și redresarea situației financiare a societății. Printre persoanele afectate se află atât angajați care lucrează direct în transportul public, cât și salariați din structurile administrative și tehnice.

Acțiunea a fost demarată miercuri, 11 noiembrie 2026, când au fost emise 796 de preavize. În paralel, noua organigramă a companiei prevede eliminarea altor 919 posturi care nu erau ocupate. Astfel, după finalizarea reorganizării, STB ar urma să funcționeze cu un total de 8.428 de posturi.

Ce categorii de angajați sunt afectate de restructurarea STB

Planul de disponibilizare vizează numeroase meserii, inclusiv unele esențiale pentru desfășurarea activității de transport în Capitală. Pe lista posturilor care urmează să fie eliminate se regăsesc 120 de conducători de autobuze și troleibuze, dintr-un total de 3.508 de posturi, dar și 50 de vatmani, din cele 850 existente.

Nici personalul tehnic nu scapă de restructurări. Printre cei care vor fi afectați se numără 69 de lăcătuși mecanici, 37 de sudori, 16 mecanici auto și zece electricieni de întreținere. Aceste categorii de salariați contribuie la mentenanța și repararea vehiculelor care circulă zilnic pe străzile Bucureștiului.

Disponibilizările se extind și asupra angajaților din activitățile administrative și economice. Vor fi eliminate 58 de posturi de casier, 28 de posturi de economist și contabil, 44 de poziții de operator pentru introducerea și validarea datelor, 30 de posturi de referent de specialitate și 17 de statistician.

De asemenea, restructurarea include 24 de curieri, 23 de repartizori și angajați care ocupă alte funcții, printre care cele de fochist, legător manual sau consilier juridic. În total, 796 de persoane sunt vizate de această etapă a reorganizării.

Ce se întâmplă cu transportul public după plecarea șoferilor și vatmanilor

Una dintre principalele preocupări generate de această măsură este legată de funcționarea transportului public din București. Reducerea numărului de șoferi și vatmani ar putea ridica semne de întrebare cu privire la frecvența mijloacelor de transport și la respectarea programelor de circulație.

În prezent, STB scoate zilnic pe trasee aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, activitate susținută de 4.358 de conducători auto și vatmani. Cu toate acestea, reprezentanții administratorilor judiciari susțin că eliminarea celor 170 de posturi din această categorie nu ar trebui să afecteze programul de transport.

Planul de reorganizare are în vedere eficientizarea activității și introducerea unor măsuri de digitalizare, care ar urma să permită o utilizare mai bună a resurselor disponibile. Printre obiectivele anunțate se numără creșterea frecvenței vehiculelor în intervalele aglomerate, diminuarea timpilor de așteptare și îmbunătățirea condițiilor oferite călătorilor.

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