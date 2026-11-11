România, în calea unui episod de vreme severă? Furtuna Charles provoacă alerte în mai multe state europene

Furtuna Charles, o depresiune atmosferică severă, traversează în această perioadă Europa. Furtuna se îndreaptă spre Peninsula Iberică și provoacă deja fenomene meteorologice severe în mai multe regiuni din Spania și Portugalia, unde au fost emise mai multe alerte cod roșu de vreme extremă. Furtuna Charles urmează să ajungă și în România vineri, 13 noiembrie.

Furtuna Charles urmează să traverseze mai multe țări europene și va ajunge și în România. În prezent, aceasta se îndreaptă spre Peninsula Iberică și provoacă deja fenomene meteorologice severe în mai multe regiuni din Spania și Portugalia.

Cod roșu de vânt și ploi

Furtuna va aduce ploi abundente și vânt puternic, cu o intensitate comparabilă cu cea a unui uragan, și poate provoca pagube considerabile. În Portugalia, autoritățile au emis o avertizare de cod roșu pentru rafale care ar putea depăși 140 km/h. Avertizarea de nivel maxim vizează mai multe districte din centrul, sudul și sud-vestul Portugaliei: Lisabona, Setúbal, Beja, Faro, Évora, Portalegre, Santarém și Leiria.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Institutul Portughez al Mării și Atmosferei.

Ca măsură de precauție, Guvernul portughez a dispus închiderea tuturor școlilor și suspendarea serviciilor publice neesențiale miercuri, 11 noiembrie, îndemnând populația să rămână în locuințe.

Și în Spania sunt în vigoare avertizări de cod roșu și portocaliu pentru ploi abundente. Potrivit estimărilor, după ce traversează Portugalia, Spania, sudul Franței și Italia, Furtuna Charles va ajunge și în România.

România, în calea unui episod de vreme severă

Specialiștii spun că furtuna Charles va ajunge și va influența vremea din România. Efectele acesteia vor începe să se simtă de vineri, 13 noiembrie. Vestul, centrul și nordul țării vor fi cele mai afectate.

Astăzi, ANM a emis mai multe avertizări meteo și pentru România. Este vorba despre o alertă de vreme rea, cu ploi și vânt. Avertizarea este valabilă în intervalul 11 noiembrie, ora 22 – 13 noiembrie, ora 22 și vizează vestul, nord-vestul și local centrul țării.

„În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70…90 km/h”, anunță specialiștii.

De asemenea, a fost emisă și o atenționare cod galben de ploi în Banat, sudul Crișanei și zonele montane din vest, unde se pot acumula peste 60 l/mp. La altitudini mari, rafalele de vânt vor depăși 70-90 km/h. Avertizarea este valabilă în intervalul 11 noiembrie, ora 22 – 12 noiembrie, ora 22.

CITEȘTE ȘI:

Alertă ANM! Cod galben de vreme severă. Meteorologii anunță precipitații de până la 60 l/mp și vânt puternic

Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori