Anunț oficial de la minister despre creșterea pensiilor. Ce se întâmplă din decembrie 2026, de fapt

Anunț important pentru milioane de pensionari din România! Florin Manole, Ministrul Muncii, a vorbit despre majorarea pensiilor în anul 2027, care ar urma să aibă loc cu aproximativ 7,6%.

Potrivit estimărilor din acest moment, pensiile ar urma să fie majorate de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,6% doar dacă la indexarea nu va mai fi amânată, dar și dacă se va aplica integral formula de indexare, coform regulilor scrise în Legea pensiilor (articolul 84 din Legea nr. 360/2023 – alineatul (3) care stabilește formula de indexare și alineatul (7) care introduce limitare suplimentară a procentului – privind sistemul public de pensii).

Procentul final urmează să fie decis abia la aprobarea bugetului pentru anul următor. Majorarea pensiilor are loc după următoarea formulă de calcul: rata medie anuală a inflației plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt folosiți indicatorii cunoscuți în 2026, pentru anul calendaristic anterior, adică din 2025.

„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii. Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani. Și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult. Mi se pare extrem de presant pentru pensionariii din marile orașe să ai o pensie mică și cheltuieli mari mari, pentru că totul costă mai scump. Pentru oamenii aceștia trebuie să avem tichetul de energie, ajutorul pentru lemne. În mediul rural, trebuie să avem alte beneficii”, a spus ministrul muncii.

Decembrie 2026: Ajutor financiar pentru pensionari

În luna decembrie 2026, pensionarii cu venituri mici și medii vor continua să primească ajutor financiar din partea statului- cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de pensie. Aproximativ 2,8 milioane de seniori cu venituri de până în 3.000 de lei vor beneficia de a doua transă din pachetul de solidaritate.

„Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei- acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și reprezintă, de fapt, a doua jumătate a sprijinului pentru pensionari din pachetul de solidaritate”, a explicat ministrul, la Digi24.

De asemenea, ministrul Florin Manole a anunțat că va propune prelungirea tichetelor de energie și pentru lunile de iarnă, după expirarea schemei de sprijin – care este valabilă până la finalul anului 2026. Este vorba despre ajutorul de 50 de lei/lună pentru fiecare gospădărie – acordat în funcție de contractul de electricitate. În acest moment, peste 700.000 de gospodării beneficiază de acest spijin.

„Cu prudență față de buget și cu decență față de colaborarea cu ceilalți colegi, vă spun că voi propune să prelungim și pentru celelalte luni ale iernii. Nu vreau să anticipez valoarea și pragurile, pentru că am avut deja de două ori grup de lucru la Ministerul Muncii și la Ministerul Energiei. Ne consultăm și cu Președinția, vom avea consultări și cu Ministerul Finanțelor. Vom fi moderați, adică nu va fi un festival de cheltuieli, pentru că nu ne permitem”, a declarat ministrul.

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