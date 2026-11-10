Vrei o pensie de 5.000 lei (net) la bătrânețe? Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă

Vrei o pensie de 5.000 lei (net) la bătrânețe? Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă
Vrei o pensie de 5.000 lei (net) la bătrânețe? Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă
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O pensie lunară de 5.000 de lei net poate părea un obiectiv greu de atins pentru mulți români. Numărul anilor de muncă necesari depinde însă nu doar de vechimea acumulată, ci și de salariile încasate de-a lungul carierei și de contribuțiile plătite la sistemul public de pensii.

Potrivit unei analize publicate de GÂNDUL, calculul pornește de la valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei în 2026, conform Legii 360/2023.

Pentru a încasa aproximativ 5.000 de lei net, un pensionar ar avea nevoie de o pensie brută de aproximativ 5.470 de lei. Diferența este reprezentată de contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) și de impozitul aplicat pensiilor care depășesc 3.000 de lei.

Numărul de ani de muncă depinde de salariul mediu realizat de-a lungul carierei, dar și de punctele de stabilitate acordate pentru o vechime de peste 25 de ani.

Câți ani trebuie să muncești pentru o pensie de 5.000 de lei

Conform formulei actuale, pentru o pensie brută de aproximativ 5.470 de lei sunt necesare în jur de 67,5 puncte de pensie.

Numărul anilor de muncă diferă în funcție de veniturile pentru care s-au plătit contribuțiile de-a lungul timpului. Dacă o persoană ar acumula constant un punct de pensie pe an, corespunzător unui venit brut egal cu salariul mediu brut utilizat în calculul punctajului, ar avea nevoie de aproximativ 48 de ani de cotizare pentru a ajunge la suma dorită.

În cazul unui salariu cu 50% peste medie, perioada necesară ar scădea la aproximativ 39 de ani. Pentru un venit dublu față de salariul mediu, ar fi necesari aproximativ 33 de ani. Calculul individual poate fi influențat și de participarea la Pilonul II, de perioadele asimilate și de alte prevederi legale. Calculele sunt unele estimative.

Cum influențează vechimea valoarea pensiei

Legea pensiilor prevede acordarea unor puncte suplimentare pentru persoanele care au depășit 25 de ani de cotizare contributivă.

Pentru fiecare an lucrat între 26 și 30 se acordă câte 0,5 puncte de stabilitate. Între 31 și 35 de ani, bonusul crește la 0,75 puncte anual, iar pentru fiecare an care depășește 35 de ani se acordă un punct suplimentar.

Aceste puncte se adaugă celor obținute din contribuțiile salariale și pot crește semnificativ pensia finală.

Astfel, simpla acumulare a unui număr mare de ani de muncă nu garantează o pensie de 5.000 de lei net. Aceasta pentru că și nivelul veniturilor declarate, precum și regulile de calcul aplicabile în momentul pensionării contează la suma finală.

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