Dorian Popa pune bazele unei noi afaceri! Influencerul își extinde domeniul de activitate: „Oferim beneficii importante”

După ce a construit un cartier întreg de case și după ce a lansat pe piață mai multe produse alimentare, Dorian Popa pune bazele unei noi afaceri. Se pare că artistul își extinde acum domeniul de activitate, iar noua afacere are la bază pasiunea sa pentru mașini. Dorian Popa nu intră singur în această nouă poveste și are alături un partener de nădejde. În ce a investit influencerul de această dată?

Dorian Popa nu s-a limitat la activitatea lui din mediul online și a investit de-a lungul timpului în mai multe afaceri. Iar acum este gata să deschidă un nou drum, așa că și-a anunțat fanii din mediul online că a pus bazele unui nou business. Mai exact, acesta intră în afacerile cu RCA.

„De dragul mașinilor, fraților, și pentru că știți foarte mult cât iubesc «căruțele» și nu numai pentru asta… De ce? Stăteam la un pahar de vorbe sau la o cafeluță constructivă, cum îmi place mie să spun, cu bunul meu prieten Cosmin Angheluță, care este fost director general adjunct la una dintre cele mai mari firme de asigurări din Europa, și îmi zice: «Băi, Dorian, dar tu ești atât de pasionat de mașini»! El se ocupă de asigurările caselor mele, proprietăților mele, mașinile mele, și îmi zice: «Hai să facem ceva mișto»! Zic: «Ce putem să facem mișto?». Zice: «Eu pot să garantez unele dintre cele mai bune prețuri din piață, în toată plaja asta de asigurări, iar tu ai partea de expunere. De ce nu facem un joint venture? Să facem treaba asta de asigurări mai frumoasă, mai friendly, mai distractivă»”, a spus Dorian Popa, în mediul online.

Ce le promite Dorian Popa clienților

Așadar, Dorian Popa s-a pus din nou pe treabă, iar acum se ocupă de asigurări RCA. În colaborare cu prietenul său, acesta a lansat o platformă care cuprinde oferte de la toți asigurătorii RCA. Influencerul se ocupă intensiv de promovarea noii afaceri și își ademenește clienții cu prețuri și beneficii imbatabile, după cum spune el.

„Cosmin e stăpân pe partea de asigurări, eu îmi fac jobul meu de marketing, de expunere. Punctul nostru forte este acela că vom oferi și asigurări facultative unde putem oferi beneficii importante și care ne vor diferenția de restul pieței. În primul rând, pentru că ne vom folosi de baza de date și de legăturile vechi pe care Cosmin le are în branșă și ofertele pe care poate mulți alți intermediari de asigurări nu le pot primi. În al doilea rând, ne vom folosi și de faptul că da, în acest business, atât Cosmin, cât și eu, suntem genul de oameni care preferăm un profit un pic mai mic, dar un client mult mai fericit și probabil un număr de clienți mai mare”, a mai spus Dorian Popa, potrivit profit.ro.

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Foto: Facebook