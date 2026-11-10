Cum să îți faci analize medicale decontate în 2026? Laboratoarele vor fi obligate să facă asta

Românii au posibilitatea de a-și efectua analizele medicale decontate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că multe laboratoare au afișat sigla Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, însă nu comunică public valoarea plafonului.

Tocmai din acest motiv, demnitarul ia măsuri în acest sens. Alexandru Rogobete îi îndeamnă pe români să verifice fondurile pentru analizele decontate, pentru a nu fi nevoiți să plătească. În plus, ministrul le cere laboratoarelor și clinicilor să spună public care este plafonul cu care au semnat contractul. Obligația urmează să fie reglementată, astfel încât pacienții să știe dinainte dacă își fac analizele gratuit sau sunt nevoiți să scoată bani din buzunar.

Cum să îți faci analize medicale decontate în 2026

Laboratoarele și clinicile private care efectuează analize medicale vor fi obligate să afișeze plafonul pentru care au încheiat contractul de decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura a fost luată de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și urmează să fie reglementată în vederea informării pacienților cu privire la posibilitatea investigațiilor medicale.

Mai mult decât atât, demnitarul a sesizat foarte multe situații în care laboratoarele și clinicile au afișat sigla Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru a atrage pacienți, iar ulterior li se spunea că nu mai au fonduri suficiente pentru decontarea analizelor.

“Există anumite laboratoare sau clinici private care își pun în geam sigla Casei Naționale de Asigurări de Sănătate atrăgând pacienți, cum că analizele ar fi decontate. Ce nu spun public – și îi voi obliga să spună public – care este plafonul cu care au semnat contractul”, a declarat ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

Ce spune Alexandru Rogobete despre analizele efectuate în ambulatoriile spitalelor publice?

Ministrul Sănătății a afirmat, de asemenea, că unele unități private încheie contracte cu plafoane reduse, iar pacienții află abia când ajung la recoltare că fondurile pentru analizele decontate au fost epuizate. Fiind puși în fața faptului împlinit, mulți dintre ei preferă să plătească analizele.

În plus, Alexandru Rogobete a încurajat românii să se adreseze ambulatoriilor de specialitate din spitalele publice pentru efectuarea analizelor medicale periodice. Potrivit acestuia, în aceste structuri nu există plafon de decontare pentru analizele medicale.

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