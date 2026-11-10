Cât costă un litru de lapte într-un supermarket din Carolina de Nord? La noi, e cel puțin triplu față de SUA

Atunci când vine vorba de prețurile pentru alimente, acestea diferă de la țară la țară, iar mulți factori participă la această diferențiere. De exemplu, un litru de lapte în SUA este aproape de trei ori mai ieftin decât în România. Diferența de preț este dată de reglementările privind calitatea, dar și de obiceiurile de cumpărare.

O româncă stabilită în SUA a mers la cumpărături într-un magazin Aldi din Carolina de Nord și a subliniat diferența de prețuri dintre produse. De exemplu, aceasta a remarcat că există o diferență de preț destul de mare în ceea ce privește laptele. Aceasta a cumpărat o cutie de 3,79 litri de lapte la prețul de 11,07 lei.

Ei bine, prețul este mai mic decât cel din România, unde un litru de lapte costă de aproximativ trei ori mai mult. În supermarketurile din țară, doar un litru de lapte costă în jur de 10 lei, deci diferența este considerabilă.

De asemenea, românca a mai spus că pentru 12 ouă a plătit 7,89 lei, iar pentru 2,27 kg de făină a plătit 7,89 lei. Aceasta a mai plătit 17,53 de lei pe 450 g de carne tocată de pui și 18,48 lei pentru un litru de ulei de rapiță.

Însă, românca a precizat, pe pagina de Facebook „America Pe Bune”, că toate acestea sunt prețurile de la raft, iar în Carolina de Nord la casa de marcat se mai adaugă o taxă de 2% pentru fiecare aliment.

Factorii care determină diferențele de prețuri

Deși la o primă vedere prețurile din SUA ar putea părea mai atractive, în spatele acestor valori există câțiva factori care explică diferențele. Sistemul american este proiectat pentru maximizarea volumului și reducerea costurilor prin industrializare masivă, în timp ce modelul european pune accent pe sustenabilitate și standarde stricte de calitate.

Astfel, la fel ca prețurile alimentelor și calitatea lor diferă. În SUA există o abordare permisivă în ceea ce privește organismele modificate genetic, pesticidele și aditivii alimentari. Toate acestea sunt considerate sigure, până când se dovedește contrariul. În timp ce în UE, utilizarea multor pesticide, hormoni de creștere sau aditivi este interzisă sau strict limitată, pentru a exista un risc cât mai mic pentru sănătate.

De asemenea, în SUA alimentele se vând cel mai adesea în ambalaje mari, în format „family pack”, ceea ce reduce costurile de ambalare și transport. În UE porțiile sunt mai mici și se pune accentul pe produse proaspete, ceea ce aduce pierderi mai mari și costuri logistice crescute pentru fiecare produs.

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