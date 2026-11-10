Noi detalii în cazul tragediei din Caraș-Severin! Ce l-a determinat pe criminal să își atace fiul vitreg și soția

Cercetările continuă în cazul crimei din orașul Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin. Andrei, un tânăr în vârstă de doar 21 de ani, a fost ucis cu sânge rece de tatăl vitreg. Mai mult, criminalul și-a atacat și soția, însă aceasta a reușit să scape cu viață și este acum internată în stare gravă. Ce l-ar fi determinat pe bărbatul în vârstă de 40 de ani să îi atace pe cei doi. Noi informații au ieșit la iveală.

Din primele informații transmise de oamenii legii, se pare că între cei trei a izbucnit un conflict spontan, care a escaladat rapid. Soțul Ionelei, un bărbat în vârstă de 40 de ani, i-ar fi atacat pe cei doi cu un cuțit. Prima victimă a fost Andrei. Tânărul de doar 21 de ani a fost ucis cu sânge rece de tatăl său vitreg.

De asemenea, bărbatul și-a atacat și soția. Din fericire, aceasta a reușit să sune la 112 și să scape cu viață. Acum, aceasta este internată în spital în stare gravă. Femeia are multiple plăgi provocate prin înjunghiere, în zona toracelui.

Noi informații în cazul crimei din Caraș-Severin

Fratele criminalului se afla în casă în momentul în care între cei doi soți a izbucnit un conflict de proporții. Se pare că agresorul ar fi devenit extrem de violent, a pus mâna pe un cuțit și l-a atacat pe fiul vitreg care sărise în apărarea mamei sale. După ce l-a ucis pe tânăr, criminalul a continuat atacul și asupra Ionelei, însă intervenția fratelui agresorului a ajutat-o să scape cu viață.

„S-or certat, eu m-am dus, i-am despărțit de pe ea că era grămadă cu ea acolo”, a mărturisit fratele criminalului, potrivit stirileprotv.ro.

De asemenea, acesta a mai confirmat că bărbatul ar fi încercat să se sinucidă în urma celor întâmplate. Astfel, a ajuns și el la spital, iar ulterior a fost reținut de către autorități.

Acum, anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele momente dinaintea tragediei și să stabilească ce a declanșat violențele. Vecinii celor doi soți spun că în ultima perioadă agresorul se confrunta cu o depresie din cauza faptului că nu reușea să își găsească un loc de muncă. Mai mult, bărbatul ar fi devenit extrem de gelos după ce soția lui a muncit pentru o perioadă în Germania. I-ar fi interzis acesteia să se întoarcă la muncă.

„O intrat așa într-o depresie că nu avea de lucru, dar în același timp am auzit că el era foarte gelos pe soția lui că ea a mers în Germania la lucru și el nu o mai lăsat-o și și-o găsit de lucru aicea…”, a declarat o vecină.

Criminalul a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin pentru omor şi tentativă la omor, ambele în modalitatea violenţei în familie.

CITEȘTE ȘI:

El este Andrei, tânărul de 21 de ani ucis de tatăl vitreg. Mama băiatului este și ea în stare gravă la spital

Sebastian Lelio a murit la 52 de ani. Familia a anunțat decesul actorului premiat cu Oscar