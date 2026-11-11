Oana Tomoiagă, copleșită de emoții după eliminarea de la Asia Express. Ce mesaj i-a transmis iubitul ei

Eliminarea din competiția Asia Express 2026 nu a fost deloc ușor de digerat pentru Oana Tomoiagă și Mirela Vaida. Cele două au ajuns până în semifinală, însă parcursul lor s-a încheiat înainte de marea finală, după ce au primit perlele roșii. Deși aventura de pe Drumul Mătăsii s-a terminat mai devreme decât și-ar fi dorit, pentru cântăreață au urmat momente încărcate de emoție, mai ales după ce a revenit în atenția celor dragi.

Unul dintre cele mai speciale momente de după eliminare a venit chiar din partea partenerului său de viață. Denis, iubitul artistei, a ținut să îi transmită un mesaj public prin intermediul rețelelor de socializare, în care și-a exprimat admirația pentru felul în care aceasta a făcut față provocărilor din cadrul emisiunii. Gestul său nu a trecut neobservat, iar Oana a fost vizibil impresionată de cuvintele primite.

Ce mesaj i-a transmis iubitul ei

Bărbatul a urmărit, cel mai probabil, cu emoție întreaga experiență a partenerei sale și a ținut să îi arate că, indiferent de rezultatul obținut în competiție, este extrem de mândru de ea. Pentru Oana, participarea la Asia Express a însemnat mult mai mult decât o simplă aventură televizată. A fost o experiență intensă, în care a fost nevoită să își testeze răbdarea, rezistența fizică și psihică, dar și capacitatea de a face față unor situații complet neprevăzute.

Mesajul lui Denis a avut un impact puternic asupra artistei, mai ales că cei doi formează un cuplu de aproape cinci ani. De-a lungul relației, partenerul său i-a fost alături în momente importante, iar declarația publică de după eliminare a demonstrat încă o dată apropierea dintre ei.

„Ea este ONUCA mea! Femeia care mi-a demonstrat încă o dată că adevărata putere nu se măsoară în rezultate, ci în curajul de a-și depăși propriile limite. Ai mers până la capăt, indiferent cât de greu a fost drumul. Sunt momente în care cuvintele nu pot cuprinde tot ceea ce simți, iar acesta este unul dintre ele. Sunt mândru de tine, de omul care ești și de tot ceea ce ai demonstrat! Te iubesc!”, a transmis Denis, pe Instagram.

Dincolo de aparițiile sale televizate și de cariera muzicală, Oana Tomoiagă are o viață sentimentală pe care a preferat să o păstreze, în mare parte, departe de lumina reflectoarelor. Relația cu Denis durează de aproape cinci ani, iar cei doi au construit în acest timp o legătură solidă, bazată pe încredere, afecțiune și sprijin reciproc.

Cum a reacționat Mirela Vaida, după ce a fost dată afară de la Asia Express: ”N-avem niciun regret”

De ce au fost eliminate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, de fapt? Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express