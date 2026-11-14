Misterul din jurul morții influenceriței Victoria. Tânăra de 23 de ani era fiica unei creatoare de modă

Misterul din jurul morții influenceriței Victoria. Tânăra de 23 de ani era fiica unei creatoare de modă
Victoria Motta era studentă la drept și creatoare de conținut/ sursă foto: social media
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Victoria Motta, cunoscută în mediul online cu numele de Vivi Motta, a fost găsită fără viață într-un cartier de lux din Rio de Janeiro. Tânăra de doar 23 de ani era fiica Annei Vitoria Motta, o renumită creatoare de modă din Brazilia. 

Vivi Motta a fost descoperită fără viață în locuința sa din Rio De Janeiro. Până în acest moment, poliția nu a dezvăluit detalii despre circumstanțele în care și-a pierdut viața, limitându-se la a afirma că ancheta este în curs pentru a clarifica moartea suspectă a influenceriței de 23 de ani. Dispariția prematură a creatoarei de conținut rămâne învăluită în mister, iar oamenii legii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca fata să fi recurs la un gest necugetat.

Victoria Motta era studentă la drept și creatoare de conținut/ sursă foto: social media

Victoria Motta era studentă la drept

Tânăra era fiica Annei Vitoria Motta, o personalitate mondenă braziliană și renumită creatoare de modă din Brazilia, și a omului de afaceri maltez Mark Zammit. Într-un interviu recent acordat publicației The Code Rio, influencerița a vorbit despre modul în care reușește să găsească un echilibru între studiile universitare și pasiunea sa pentru modă și crearea de conținut.

„Dreptul m-a învățat să fiu mai analitică, mai curioasă și să acord atenție detaliilor. Dar în domeniul modei și al creării de conținut pot să-mi explorez latura cea mai creativă”, a declarat ea recent.

După moartea ei, contul de Instagram al influencerei a fost dezactivat, iar cel de TikTok a fost setat ca privat. Pe 11 noiembrie a avut loc o adunare a familiei apropiate și a prietenilor la Crematoriul São Francisco Xavier, unde cei prezenți purtau un tricou alb cu fotografia lui Vivi și cu mesajul: „La fel ca zânele, las un strop din magia mesa în fiecare inimă pe care am atins-o. Acum a sosit momentul să-mi întind aripile și să zbor spre noi aventuri, luând cu mine mici amintiri fermecate și multă dragoste”.

Moarte tinerei a declanșat o avalanșă de mesaje și regrete din partea prietenilor și a unor personalități cunoscute din Brazilia. Colega ei, vedeta Narcisa Tamborindeguy, a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, scriind: „Ne va lipsi pentru totdeauna micul nostru înger, Vivi Motta”. 

Moartea prematură a tinerei survine la doar câteva luni după ce influencerul brazilian Marta Kelly a murit la vârsta de 33 de ani, la câteva zile după ce, potrivit presei străine, ar fi suferit o intervenție chirurgicală estetică.

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