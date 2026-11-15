Divorțul de Marcel Toader a lăsat răni adânci! Maria Constantin, mărturisiri dureroase: „Am iertat prea mult!”

Maria Constantin a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că mariajul cu Marcel Toader a lăsat urme adânci în sufletul său. Artista a mărturisit că a iertat mult prea mult și că a înghițit lipsa de respect până când a ajuns să plătească scump pentru răbdarea ei. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat radical! Cântăreața a dezvăluit și ce i-a lipsit atât de mult în căsnicia cu fostul soț. După tot ce a trăit, i-a fost frică să se recăsătorească și să își mai pună inima pe tavă, riscând să fie rănită din nou. Dar uite că a meritat să își învingă teama și să mai dea o șansă iubirii.

Acum, Maria Constantin este împlinită și spune că și-a găsit, în sfârșit, „prințul pe cal alb”! Dar asta nu înseamnă că a uitat prin ce a trecut. Cântăreața a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că relația cu Marcel Toader a marcat-o pe viață. Artista a mărturisit că divorțul scandalos i-a dat lecții dure și a făcut-o să înțeleagă că nu trebuie să se mai pună niciodată pe locul doi și nici să se dea peste cap ca să-i demonstreze unui bărbat că merită să fie iubită. A plătit scump ca să învețe că dragostea nu se cerșește și că nu trebuie să calci peste propria demnitate doar ca să ții un bărbat lângă tine.

„Cred că orice experiență intensă din viață lasă urme, iar o căsnicie care nu a avut finalul pe care ți l-ai dorit nu poate fi ștearsă pur și simplu cu buretele. Nu aș vrea să transform acest interviu într-o discuție despre trecut sau să redeschid capitole pe care le-am lăsat în urmă. Pot spune însă că am învățat multe despre mine, despre oameni și despre limitele pe care trebuie să le ai într-o relație. Dacă a rămas ceva, poate că este doar lecția de a nu mă mai pierde niciodată pe mine încercând să salvez o relație. Nu mai trăiesc în trecut și nu-mi doresc să fiu definită de ceea ce nu a funcționat. Astăzi sunt într-un alt capitol al vieții mele, sunt fericită și cred că acesta este cel mai frumos răspuns pe care îl pot da trecutului.

Nu aș mai accepta lipsa de respect, minciuna, lipsa de asumare și sentimentul că trebuie să cerșești iubire sau atenție. Cred că o femeie nu trebuie să se micșoreze pe sine pentru a încăpea în viața unui bărbat. Nu aș mai accepta să-mi pierd liniștea încercând să demonstrez că merit să fiu iubită. O relație trebuie să fie un parteneriat, nu o competiție și nici o luptă pentru cine are ultimul cuvânt”, a declarat Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

„Am crezut că lucrurile se pot schimba”

Artista a mărturisit că, în relațiile sale, a iertat mult mai mult decât era cazul și că a avut încredere oarbă în oameni, chiar și atunci când nu meritau. Dar vremurile în care trecea orice cu vederea au apus! Cântăreața a declarat că și-a schimbat radical mentalitatea și că nu mai este fata credulă din trecut, care înghițea orice de dragul iubirii.

„Am fost genul de femeie care a crezut foarte mult în oameni și în șansele pe care le poți oferi. Am iertat pentru că am iubit, pentru că am sperat și pentru că am crezut că lucrurile se pot schimba. Dar am înțeles că iertarea nu înseamnă obligatoriu și întoarcerea într-un loc în care ai suferit. Poți să ierți un om, să nu-i porți ranchiună, dar să alegi să nu-l mai ai în viața ta. Astăzi iert mai ușor, dar nu mai accept aceleași lucruri la nesfârșit”, a spus ea.

Maria Constantin a recunoscut că i-a fost frică să se recăsătorească, mai ales după divorțul controversat de Marcel Toader. Artista a spus că a devenit mult mai precaută și că vorbele dulci nu o mai dau pe spate, oricât de frumos ar fi ambalate. Cu toate acestea, cântăreața nu și-a pierdut speranța și a continuat să creadă că iubirea ca în filme există.

„Ar fi o minciună să spun că nu mi-a fost teamă. Atunci când ai trecut prin experiențe sentimentale care te-au dezamăgit, inevitabil devii mai precaută. Nu mai privești căsătoria doar prin prisma iubirii și a promisiunilor frumoase, ci te gândești și la tot ce presupune o viață în doi. Dar nu mi-am pierdut niciodată încrederea în iubire.

Poate că am avut nevoie de mai mult timp ca să înțeleg ce îmi doresc cu adevărat. Astăzi sunt fericită că am avut curajul să mai dau o șansă iubirii. Nu cred că numărul încercărilor definește valoarea unei femei, ci capacitatea ei de a învăța, de a se ridica și de a fi fericită”, a mai mărturisit cântăreața.

Și-a găsit prințul pe cal alb

Și uite că, după ani întregi de suferință și scandaluri, a ieșit, în sfârșit, soarele și pe strada blondinei. Maria Constantin a dezvăluit cum a reușit actualul soț să-i cucerească inima și ce are în plus față de bărbații din trecutul ei. Artista a mărturisit că, spre deosebire de foștii parteneri, el o acceptă exact așa cum este și îi respectă atât meseria, cât și programul încărcat.

„Robert mi-a oferit ceva ce, pentru mine, a devenit extrem de important: sentimentul de siguranță și liniște. Nu simt că trebuie să demonstrez permanent ceva, să mă justific sau să mă lupt pentru locul meu în viața lui. Mă acceptă așa cum sunt, cu personalitatea mea puternică, cu meseria mea, cu programul meu și cu toate provocările care vin la pachet cu viața de artist. Cred că diferența este că astăzi nu mai simt că trebuie să aleg între carieră și iubire. Am lângă mine un om cu care pot construi, râde, visa și trăi frumos. Iar pentru mine, asta înseamnă foarte mult”, a spus Maria Constantin.

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