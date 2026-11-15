Serialul „Băieți buni” revine cu forțe proaspete! Răzvan Fodor dezvăluie ce se întâmplă în noua producție: „Am primit și un cuțit în mine!”

La 20 de ani de la lansarea producției originale, universul „Băieți buni” revine cu o nouă poveste, personaje noi și scene de acțiune. CANCAN.RO a ajuns în culisele serialului și a stat de vorbă cu Răzvan Fodor, unul dintre actorii care se alătură distribuției. Acesta ne-a povestit cum a fost experiența filmărilor, ce îi așteaptă pe telespectatori și cât de mult a avut de muncă pentru o secvență de numai 30 de secunde.

Au trecut două decenii de când „Băieți buni” apărea pe micile ecrane, iar acum povestea se pregătește să continue. Noul serial, intitulat „Băieți buni: Pe viață”, readuce în prim-plan personaje cunoscute publicului, dar vine și cu o distribuție îmbogățită cu nume noi. De data aceasta, Cabral Ibacka revine în rolul lui Edi Bălan, devenit șef de secție, în timp ce Dragoș Bucur îl interpretează din nou pe Călin Boboc, care între timp a ajuns la Europol. Monica Bîrlădeanu intră în poveste în rolul lui Miky, soția lui Edi, iar Cosmina Păsărin revine în pielea Guvidei.

Din noua distribuție fac parte și Răzvan Fodor și Cosmin Dominte, care vor interpreta personaje noi. Lor li se alătură Oana Cârmaciu și Niko Becker, în rolurile unor tineri polițiști. Așadar, avem parte de o combinație între nostalgia celor care au urmărit serialul în urmă cu 20 de ani și energia unei noi generații de personaje.

Răzvan Fodor: „M-a scos din zona de confort!”

Dacă vă imaginați că filmările pentru o producție de acțiune înseamnă doar câteva replici și multă alergătură prin decoruri, Răzvan Fodor povestește pentru CANCAN.RO că lucrurile sunt mult mai complicate. Actorul ne-a povestit că o secvență de aproximativ 30 de secunde, în care încasează o bătaie zdravănă necesitat nu mai puțin de trei ore de repetiții.

CANCAN.RO: Ce îi așteaptă pe telespectatori în noul univers „Băieți buni pe viață”?

Răzvan Fodor: „Băieți buni” revine după 20 de ani, acum cu „Băieți buni pe viață”. Ce îi așteaptă? Îi așteaptă un serial foarte dinamic, care arată leit ca un film polițist de afară, foarte bine scris, cu mici inserții de umor pur românesc, ca să zic așa. Credeți-mă, e un film căruia vreau să-i dați credit. N-am văzut niciun episod montat cap-coadă, dar am văzut niște secvențe și pot să vă spun că e un serial foarte bun.

CANCAN.RO: Ați avut momente în care o scenă de acțiune v-a scos cu adevărat din zona de confort?

Răzvan Fodor: Chiar am fost și mă bucur că s-a întâmplat exact ce ați văzut mai devreme cu acești băieți minunați. Fiind un film de acțiune, în care există infractori și polițiști, ai nevoie de cascadori care să-ți dea niște mici indicații de mișcare, de dinamică, treburi de genul acesta, ca să nu arate a făcătură.

Adică n-ai cum să reproduci o bătaie de stradă, chiar dacă ești actor, pentru că nu ai toate datele, ca să zic așa. Și atunci, pentru o secvență pe care eu am avut-o, de vreo 30 de secunde, care va fi pe post și în care am primit și un cuțit în mine, a trebuit să repetăm undeva la vreo trei ore. Adică ceva de genul: trei pumni, un picior, un cap în gură și un cuțit în piept. Atât, trei ore. Dar a ieșit foarte mișto și dinamic. Asta m-a scos, pot să spun, din zona de confort. Pentru că, bă, au fost trei ore în care m-am chinuit să joc pumnul în piept, cuțitul. Dar ne-au ajutat băieții. Sincer, n-am mai jucat așa ceva niciodată: secvențe de bătaie, de război, de împușcături. E un început nou.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să descrieți serialul în câteva cuvinte, care ar fi acestea?

Răzvan Fodor: Exact ce ți-am spus mai devreme. Un film care aduce niște personaje noi, niște personaje tinere, atât în gașca de bad guys, cât și în gașca de good guys. Colorat. Vezi și niște gagici mișto, băieții tineri mișto. Povestea stă în picioare. E foarte ancorată în tot ce înseamnă infracționalitatea asta, care cumva există și în secunda asta în România.

Pentru că, dacă vorbeai acum 20-25 de ani despre pistoale și împușcături pe stradă, ți-era mai greu să crezi că se întâmplă treaba asta în România. Uite că, din păcate, lucrurile astea se întâmplă în România. Vedem la știri tot felul de… de la traficul de droguri, de persoane, de arme, accidente, știi? Adică e nasol. Deci face parte din România, din păcate, povestea.

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