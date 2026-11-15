BANC | „Bulă, de ce ești așa fericit?”

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care se întoarce fericit de la școală. Deznodământul este hilar.

Bulă se întoarce de la școală cu un zâmbet larg. Mama îl întreabă:

— Bulă, de ce ești așa fericit?

— Păi, mama, am fost singurul din clasă care a știut unde se află Munții Alpi.

— Bravo! Și unde se află?

— În clasă, pe harta din spate!

Bulă și magazinul de cartier

Bulă ajunge la magazinul de cartier la 21:50, chiar înainte să închidă.

– Bună seara, pui aveți?

Plictisit și obosit, vânzătorul scoate din lada frigorific singurul pui, îl cântărește și îi spune:

– Domnule Bulă, 1.120 kg. Rămâne, da?

– Altul mai mare nu aveți?

Enervat, baga puiul în ladă și, neavând altul, scoate același pui. Îl pune pe cântar și spune:

– 1.650 kilograme are ăsta. E bine, da?

– Este perfect! Vă rog, îi vreau pe amândoi!

Alte bancuri amuzante

Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur.

– Bulă, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință.

– Doar una? Hmm, să mă gândesc. Știi, peștișorule, de mult vreau să ajung în Hawaii.

– Așa…

– Problema este că îmi e frică și de apă, și de avion. Dorința mea este să construiești un pod până în Hawaii.

– Bulă, îmi ceri ceva ce este imposibil chiar și pentru mine. Este prea departe. Zi-mi altă dorință!

– Hmm.. Bine, peștișorule. Vreau ca, din acest moment, să înțeleg femeile.

După o jumătate de oră de gândire, peștișorul îi spune:

– Pe câte benzi să fie podul? Două sau patru?!

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