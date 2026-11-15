Valerie Lungu, conflicte și replici acide la Asia Express pentru audiență. A recunoscut tot: ”Noi eram destul de plictisitori”

Valerie Lungu, adevărul despre certurile de la Asia Express
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au numărat printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. Cei doi s-au dovedit o echipă puternică, reușind să ajungă chiar până în marea finală. Însă, deși au avut un parcurs bun, aceștia au fost criticați adesea, mai ales Valerie Lungu. Temperamentul influenceriței a făcut-o să intre în conflict cu mai mulți concurenți și chiar cu soțul său. Ei bine, se pare că totul a fost regizat, iar Valerie Lungu s-a certat doar pentru audiență. Chiar ea a recunoscut tot.

Recent, Valerie Lungu a fost invitată în cadrul podcastului moderat de Ioana Ghinghină. Printre altele, aceasta a vorbit și despre experiența Asia Express și a dezvăluit un lucru la care nimeni nu se aștepta. Mai exact, fosta concurentă a mărturisit că multe dintre conflictele pe care le-a avut la Asia Express nu au fost reale, ci au fost regizate.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Valerie Lungu, certuri la Asia Express pentru audiență

Se pare că Valerie Lungu și-a dorit să aibă grijă de audiența Antenei 1, așa că multe dintre ieșirile ei erau doar de fațadă, pentru a oferi publicului materiale explozive. Influencerița se temea că echipa pe care o formează cu soțul ei este plictisitoare, așa că a condimentat totul cu certuri și replici acide.

Mai mult, Valerie a mărturisit că seara, la cazare, făcea planul cu Alex pentru certurile din ziua următoare. Ea era răspunzătoare să găsească idei pentru conflicte.

„Mai isterizez și eu din când în când ca să fac puțin audiență, ca să fac și eu puțin… ceva material la televizor. Că dacă tăceam chiar nu arăta nimic. Noi eram destul de plictisitori, noi suntem destul de plictisitori, aș zice, eu și Alex. Dacă el e foarte liniștit, și eu cu el sunt foarte liniștită.

Eu cu Alex nu prea ne certam. Mai făcea el seara când ajungeam la cazare și zicea: trebuie să ne gândim ce se dă la televizor. Și zice: Trebuie să ne certăm. Mă uit la el și zic: Și pe ce vrei să ne certăm? Și zice: Nu știu, pui, tu găsește, că tot timpul găsești”, a mărturisit Valerie Lungu.

Valerie Lungu, adevărul despre certurile de la Asia Express /Foto: Captură YouTube

Valerie Lungu a vrut să își anuleze nunta din cauza hate-ului

Deși și-a exagerat reacțiile în fața camerelor de dragul audienței, Valerie Lungu a plătit scump pentru acest lucru. Influencerița nu a fost văzută prea bine de public, iar după difuzarea emisiunii comentariile de hate au curs la adresa acesteia. Valerie a resimțit puternic totul și chiar a fost pe punctul de a-și anula nunta.

„Voiam să-mi anulez și nunta, adică a fost foarte depresiv. Am fost eu depresivă, a fost și soțul meu depresiv, deci chiar am fost dincolo de orice chestie normală, pentru că ne-a afectat foarte mult, știind că noi acolo am fost complet altfel, ne înțelegeam foarte bine cu celelalte echipe și am rămas puțin șocați.

Dar, cu timpul, ne-am obișnuit. Te obișnuiești și cu hate-ul ăla, la un moment dat. Așa este. Într-adevăr, trebuie să înțeleagă telespectatorii că se iau momentele cele mai bune. Pentru că ce se caută dintr-o emisiune? Audiență”, a declarat Valerie Lungu.

 

CITEȘTE ȘI:

Motivul pentru care niciun concurent de la Asia Express nu a fost invitat de Valerie la nunta cu Alex: ”Am nevoie de oameni reali”

Cum arăta Valerie Lungu înainte de celebritate. Ce meserie își dorea, de fapt, concurenta de la Asia Express

 

Foto: Instagram, captură Antena 1

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii. Elena Andrei și-a condus fiul la altarul improvizat
Cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii. Elena Andrei și-a condus fiul la altarul improvizat
Ce relație există între Claudia Ion și Rebecca Toma, de fapt. Cum au fost surprinse după filmările Insula Iubirii
Ce relație există între Claudia Ion și Rebecca Toma, de fapt. Cum au fost surprinse după filmările Insula Iubirii
Cum a arătat tortul de la nunta lui Marcel cu Armina. Imagini spectaculoase de la petrecere
Cum a arătat tortul de la nunta lui Marcel cu Armina. Imagini spectaculoase de la petrecere
Andrei Rotaru pleacă din casa părinților. A luat decizia în urmă cu puțin timp: ”Adio, Brașov!”
Andrei Rotaru pleacă din casa părinților. A luat decizia în urmă cu puțin timp: ”Adio, Brașov!”
Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare
Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Mediafax
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen
Gandul.ro
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Mediafax
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
Click.ro
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.