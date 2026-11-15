Valerie Lungu, conflicte și replici acide la Asia Express pentru audiență. A recunoscut tot: ”Noi eram destul de plictisitori”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au numărat printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. Cei doi s-au dovedit o echipă puternică, reușind să ajungă chiar până în marea finală. Însă, deși au avut un parcurs bun, aceștia au fost criticați adesea, mai ales Valerie Lungu. Temperamentul influenceriței a făcut-o să intre în conflict cu mai mulți concurenți și chiar cu soțul său. Ei bine, se pare că totul a fost regizat, iar Valerie Lungu s-a certat doar pentru audiență. Chiar ea a recunoscut tot.

Recent, Valerie Lungu a fost invitată în cadrul podcastului moderat de Ioana Ghinghină. Printre altele, aceasta a vorbit și despre experiența Asia Express și a dezvăluit un lucru la care nimeni nu se aștepta. Mai exact, fosta concurentă a mărturisit că multe dintre conflictele pe care le-a avut la Asia Express nu au fost reale, ci au fost regizate.

Valerie Lungu, certuri la Asia Express pentru audiență

Se pare că Valerie Lungu și-a dorit să aibă grijă de audiența Antenei 1, așa că multe dintre ieșirile ei erau doar de fațadă, pentru a oferi publicului materiale explozive. Influencerița se temea că echipa pe care o formează cu soțul ei este plictisitoare, așa că a condimentat totul cu certuri și replici acide.

Mai mult, Valerie a mărturisit că seara, la cazare, făcea planul cu Alex pentru certurile din ziua următoare. Ea era răspunzătoare să găsească idei pentru conflicte.

„Mai isterizez și eu din când în când ca să fac puțin audiență, ca să fac și eu puțin… ceva material la televizor. Că dacă tăceam chiar nu arăta nimic. Noi eram destul de plictisitori, noi suntem destul de plictisitori, aș zice, eu și Alex. Dacă el e foarte liniștit, și eu cu el sunt foarte liniștită. Eu cu Alex nu prea ne certam. Mai făcea el seara când ajungeam la cazare și zicea: trebuie să ne gândim ce se dă la televizor. Și zice: Trebuie să ne certăm. Mă uit la el și zic: Și pe ce vrei să ne certăm? Și zice: Nu știu, pui, tu găsește, că tot timpul găsești”, a mărturisit Valerie Lungu.

Valerie Lungu a vrut să își anuleze nunta din cauza hate-ului

Deși și-a exagerat reacțiile în fața camerelor de dragul audienței, Valerie Lungu a plătit scump pentru acest lucru. Influencerița nu a fost văzută prea bine de public, iar după difuzarea emisiunii comentariile de hate au curs la adresa acesteia. Valerie a resimțit puternic totul și chiar a fost pe punctul de a-și anula nunta.

„Voiam să-mi anulez și nunta, adică a fost foarte depresiv. Am fost eu depresivă, a fost și soțul meu depresiv, deci chiar am fost dincolo de orice chestie normală, pentru că ne-a afectat foarte mult, știind că noi acolo am fost complet altfel, ne înțelegeam foarte bine cu celelalte echipe și am rămas puțin șocați. Dar, cu timpul, ne-am obișnuit. Te obișnuiești și cu hate-ul ăla, la un moment dat. Așa este. Într-adevăr, trebuie să înțeleagă telespectatorii că se iau momentele cele mai bune. Pentru că ce se caută dintr-o emisiune? Audiență”, a declarat Valerie Lungu.

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Foto: Instagram, captură Antena 1