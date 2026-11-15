Norocul le surâde până la final de noiembrie! Trei zodii primesc șansa pe care o așteptau

Timp de săptămâni întregi, Venus și Mercus, cele două planete care guvernează comunicarea, banii și iubirea, au rămas blocate în micșcare retrogradă. Acest lucru poate explica multe probleme, de la tranzacții blocate, certuri în familie și planurile care nu se legau deloc. Odată cu încheierea mișcării lor retrogradă, trei semne zodiacale vor avea de câștigat: este vorba despre Scorpion, Taur și Vărsător.

Mercur se ocupă de contracte, mesaje și documente. Venus se ocupă de afecțiune, confort și bani. Când ambele se mișcă retrograd în același timp, viața pare să se desfășoare cu întârziere. Aprobările durează o veșnicie, iar partenerii nu prea ajung la o înțelegere. Chiar și cumpărăturile devin o loterie. O trecere comună în mișcare directă schimbă complet situația.Alte două date contribuie la această îmbunătățire. Luna Nouă din 9 noiembrie, aproape la 17 grade în Scorpion, deschide un nou capitol legat de încredere și de banii comuni.

SCORPION: ceața dispare

Este semnul zodiacal care a simțit din plin mișcarea retrogradă a lunii octombrie. Mercurs și-a petrecut întreaga retrogradare în Scorpion, iar Venus și-a început și ea inversarea acolo. Sezonul Scorpionului a sosit în mijlocul acelei introspecții intense, însă toate schimbările astrale vor transforma luna noiembrie într-un moment autentic. Începe să notezi de pe acum ceea ce îți dorești pentru viitorul tău, iar începând cu 15 noiembrie, poți să acționezi în liniște coform deciziilor pe care le-ai luat în timp ce totul era pe pauză.

BALANȚĂ: încrederea ta revin

Venus guvernează Balanța, iar retrogradarea sa prin propriul semn zodiacal lovește puternic stima de sine. Unele Balanțe au petrecut această perioadă întrebându-se dacă sunt apreciate la locul de muncă sau suficient de iubite acasă. Odată cu revenirea lui Venus în mișcare directă, care a avut loc pe 13 noiembrie, acea îndoială tinde să dispară rapid. Devine mult mai ușor să te exprimi, să vorbești, poate să ceri o revizuire a salariului sau spunându-i clar partenerului ce ai nevoie. Micile plăceri care ți le-ai refuzat luna trecută încep să pară din nou bine meritate.

TAUR: o relație primește un nou început

Majoritatea nativilor din zodia Taur au fost supuși presiunilor din două părți. Luna Plină a căzut în propriul semn zodiacal, în timp ce ambele retrograde s-au mutat prin casa parteneriatului. Soții și partenerii de afaceri s-ar putea să se fi certat pe lucruri care în mod normal nu ar conta. Luna Nouă în Scorpion luminează acum aceeași zonă de parteneriat. Este un moment ideal a te așeza și a conveni asupra unor noi termeni, iar orice are nevoie de o semnătură funcționează cel mai bine după data de 15 noiembrie. Venus este guvernatoarea ta, așa că achiziția majoră pe care ai amânat-o, poate o mașină, o casă, poate fi acum planificată cu mintea limpede.

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