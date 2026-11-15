Test de inteligență | 91-4=1 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

CANCAN.RO vă provoacă la un nou test de atenție, prin care vă puteți pune la încercare logica și spiritul de observație. De această dată, provocarea constă în corectarea unei ecuații greșite, folosind o singură mutare. Deși pare simplu la prima vedere, exercițiul vă poate da ceva bătăi de cap.

Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție ecuația 91-4=1 și să descoperiți cum o puteți transforma într-una corectă. Aveți voie să mutați un singur băț de chibrit, fără să eliminați alte bețe sau să modificați mai multe elemente decât este necesar.

Puteți rezolva ecuația în doar câteva secunde?

Nu vă grăbiți să dați un răspuns! Analizați cu atenție cifrele și poziția bețelor, deoarece soluția poate fi chiar în fața voastră. Uneori, cele mai simple exerciții sunt și cele care ne pun cel mai mult la încercare, mai ales atunci când avem tendința să căutăm rezolvări complicate.

Ați reușit să descoperiți varianta corectă până acum? Dacă încă nu ați găsit răspunsul, vă oferim un indiciu și anume că soluția presupune transformarea cifrei 9 și obținerea unei împărțiri.

Rezolvarea este 5/1-4=1. Prin mutarea unui singur băț, cifra 9 devine 5, iar operația matematică se transformă într-una corectă: 5 împărțit la 1, minus 4, este egal cu 1.

Dacă ați găsit soluția din prima încercare, felicitări! Aveți un spirit de observație foarte bun. Continuați tot așa și AICI veți găsi numeroase teste care să vă provoace în fiecare zi. Astfel de provocări sunt o modalitate distractivă de a ne antrena mintea și de a ne verifica atenția la detalii. Chiar dacă nu implică operații matematice dificile, ele ne obligă să privim lucrurile dintr-o perspectivă diferită și să găsim variante la care poate nu ne-am fi gândit inițial.

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