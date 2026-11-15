Ilie Bolojan a cerut sprijinul SPP-ului pentru nunta fiicei sale, Lucia Maria. Ce invitați speciali a adus de la aeroport la marele eveniment

Oradea a răsunat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria cu Daniel Bota. Cei doi au avut parte de un eveniment la lux la unul dintre cele mai scumpe localuri din municipiu, iar fostul ministru s-a ocupat inclusiv de securitate. Mai mulți agenți ai Serviciului de Pază și Protecție (SPP) au fost prezenți în alaiul de nuntă.

Evenimentul a reunit numeroși politicieni și oameni de afaceri, însă atenția a fost atrasă și de modul în care au fost transportați unii dintre invitați. Conform Gândul.ro, mașinile folosite de echipa de protecție a fostului premier și agenții Serviciului de Pază și Protecție (SPP) au fost implicați în preluarea și deplasarea unor participanți la nunta Luciei Maria Bolojan.

Unul dintre episoadele care au atras atenția a avut loc la aeroportul din Oradea. Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul ei, Gabriel Traian, au ajuns cu o cursă Tarom, în jurul orei 16:45, și au fost preluați de un Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a lui Ilie Bolojan. Cei doi au fost transportați ulterior la hotelul DoubleTree by Hilton.

Ilie Bolojan a cerut sprijin SPP-ului

Mașina și agenții SPP au fost implicați și în deplasarea invitaților după petrecere. La plecarea de la nuntă, aceștia au fost surprinși în timp ce ajutau cu bagajele cuplul Bâtlan-Traian. Lucrurile acestora au fost mutate din Volkswagenul Touareg într-o altă mașină, în timp ce Ilie Bolojan își lua rămas-bun.

În aceeași cursă aeriană cu cei doi oameni de afaceri s-a aflat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Spre deosebire de Cristina Bâtlan și Gabriel Traian, acesta nu a fost preluat cu o mașină folosită de echipa SPP, ci a fost întâmpinat chiar de primarul Oradei, Florin Birta, care s-a ocupat personal de transportul său.

Lucia Maria și Daniel Bota și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii civile la Primăria Oradea, urmată de cununia religioasă de la Biserica cu Lună. Mireasa a purtat pentru marele eveniment din viața sa într-o rochie în valoare de aproximativ 5.000 de euro, așa cum afirmă specialiștii de modă din România. Petrecerea a avut loc la Palazzo Grand Hall, unde au participat aproximativ 400 de invitați, printre care Emil Boc și Vasile Blaga.

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