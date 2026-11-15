Mireasa Armina, făcută praf de o fostă ispită de la Insula Iubirii! „Are numai ură și nefericire în suflet!”

Mireasa Armina, făcută praf de o fostă ispită de la Insula Iubirii! „Are numai ură și nefericire în suflet!”
Galerie Foto 15
Armina
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Fosta ispită de la „Insula Iubirii”, Teodora Racoș, a făcut-o praf pe Armina, soția lui Marcel! Șatena a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că partenera lui „Maluma de România” nu este prea inteligentă și că nefericirea i se citește pe chip de la o poștă. Și uite că declarațiile vin într-un moment cât se poate de interesant. Marcel și Armina s-au cununat religios pe 14 noiembrie, cu zâmbete largi și fotografii de cuplu fericit. Oare totul este atât de roz pe cât vor cei doi să pară sau fericirea a fost doar de ochii lumii?! Că, ce-i drept, dincolo de zâmbetele afișate, parcă s-a simțit și o oarecare tensiune.

Teodora Racoș a spus că Armina nu merită nici măcar un gram de atenție, că este limitată în gândire și că are numai ură și nefericire în suflet. Fosta ispită n-a menajat-o absolut deloc pe soția lui Marcel și a declarat că o femeie încrezătoare și împlinită nu simte nevoia să jignească pe toată lumea, așa cum a făcut Armina la „Insula Iubirii”. Mai mult, Teodora consideră că partenera lui „Maluma de România” are multe frustrări. Ce să mai, șatena a făcut-o cu ou și cu oțet și i-a transmis, practic, că înainte să arunce cu vorbe grele în alții, ar trebui să se uite puțin în propria ogradă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
15 poze

„Despre Armina nu am prea multe de spus. Sincer, mi-am dat seama cât de limitată este în gândire și nu simt nevoia să arunc cu pietre într-o persoană care, din punctul meu de vedere, este deja nefericită în sufletul ei. Un om împăcat cu sine nu ar simți nevoia să manifeste atâta ură și să folosească atât de multe cuvinte jignitoare la adresa altora. Dar nu are rost să intru mai mult în detalii sau să-i analizez profilul psihologic”, a spus Teodora pentru CANCAN.RO.

Teodora și Armina

Teodora și Armina. Sursa foto Social Media

Marcel a fost avertizat, dar degeaba!

Marcel, cunoscut publicului drept „Maluma de România”, și Armina s-au căsătorit civil în urmă cu un an, dar asta nu i-a împiedicat să meargă la „Insula Iubirii” ca să-și testeze relația. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din Thailanda, iar aventura lor s-a încheiat mai repede decât s-ar fi așteptat. Armina a făcut circ în emisiune, a împărțit jigniri în stânga și-n dreapta și a fost la un pas de un atac de panică de dorul lui Marcel.

Deși mai multe persoane l-au sfătuit pe „Maluma de România” să se despartă de soția sa, pe care o considerau toxică, acesta nici n-a vrut să audă. Pe 14 noiembrie, cei doi s-au căsătorit religios în Tenerife, semn că Marcel n-a pus prea mult preț pe avertismentele primite. Și, ca tacâmul să fie complet, la nuntă și-a făcut apariția și Jaguarul.

Armina a postat poze pe bandă rulantă de la marele eveniment și a fost toată numai un zâmbet. Dar oare toată fericirea a fost doar de fațadă, iar soția lui Marcel are numai ură și frustrări în suflet, așa cum a spus Teodora? Oare „Maluma de România” se simte în continuare prins într-o colivie, iar Armina îl aleargă cu biciul de fiecare dată când îndrăznește să se distreze mai mult decât e cazul?! Sau poate că lucrurile nu stau chiar așa? Ei bine, concluziile le vor trage cititorii.

Ce părere are de Prinul Marco

Eh, om trăi și om vedea. Să revenim la oile noastre! Teodora Racoș și-a dat cu părerea și despre Prințul Marco. De data aceasta, fosta ispită n-a mai scos ghearele, ci a avut numai cuvinte de laudă. Șatena a spus că Prințul Marco este preferatul ei și că apreciază faptul că se comportă frumos cu ispitele.

„Marco este cam singurul dintre băieți pe care îl simpatizez, pentru că este un personaj în adevăratul sens al cuvântului. În plus, și-a arătat respectul față de ispitele feminine, așa cum ar fi fost normal să o facă fiecare dintre ei”, a declarat fosta ispită.

VEZI ȘI: Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare

Cum a arătat tortul de la nunta lui Marcel cu Armina. Imagini spectaculoase de la petrecere

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Starea de sănătate a Marinei Voica îl îngrijorează pe Adrian Enache: „Îl rog pe Dumnezeu să-i dea putere”
Starea de sănătate a Marinei Voica îl îngrijorează pe Adrian Enache: „Îl rog pe Dumnezeu să-i dea putere”
Nicolae Furdui Iancu și Minodora, vedetele nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Invitații s-au delectat cu un meniu sofisticat
Nicolae Furdui Iancu și Minodora, vedetele nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Invitații s-au delectat cu un meniu sofisticat
Povestea de amor care l-a lăsat mut de admirație pe Cătălin Oprișan: „Pentru mine, domnul Fodor este pe un piedestal”
Povestea de amor care l-a lăsat mut de admirație pe Cătălin Oprișan: „Pentru mine, domnul Fodor este pe un piedestal”
Felix Alexa a prins curaj! Acuzat de agresiune și hărțuire, regizorul sare la gâtul Ioanei Ciocan: „Doamna nu trebuie să sugereze demiteri ”
Felix Alexa a prins curaj! Acuzat de agresiune și hărțuire, regizorul sare la gâtul Ioanei Ciocan: „Doamna nu trebuie să sugereze demiteri ”
Ilie Bolojan, socru mic la costum scump! Ținuta de aproape 4000 de euro nu l-a scăpat de critici: „Parcă era șofer de TIR”
Ilie Bolojan, socru mic la costum scump! Ținuta de aproape 4000 de euro nu l-a scăpat de critici: „Parcă era șofer de TIR”
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
Mediafax
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
Ilie Bolojan, alai cu SPP pentru nunta fiicei sale. Fostul premier a folosit agenții și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru a escorta o celebră femeie de afaceri de la aeroport la hotel. Gândul publică imaginile
Gandul.ro
Ilie Bolojan, alai cu SPP pentru nunta fiicei sale. Fostul premier a folosit agenții și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru a escorta o celebră femeie de afaceri de la aeroport la hotel. Gândul publică imaginile
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prețuri piperate la Târgul de Crăciun din Craiova. Cât plătesc vizitatorii pentru preparatele tradiționale
Adevarul
Prețuri piperate la Târgul de Crăciun din Craiova. Cât plătesc vizitatorii pentru preparatele tradiționale
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
O țară închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj
Mediafax
O țară închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
„Superbă!”. Ana Bogdan, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
„Superbă!”. Ana Bogdan, imagini hot în costum de baie
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
Click.ro
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Ilie Bolojan, alai cu SPP pentru nunta fiicei sale. Fostul premier a folosit agenții și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru a escorta o celebră femeie de afaceri de la aeroport la hotel. Gândul publică imaginile
Gandul.ro
Ilie Bolojan, alai cu SPP pentru nunta fiicei sale. Fostul premier a folosit agenții și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru a escorta o celebră femeie de afaceri de la aeroport la hotel. Gândul publică imaginile
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.