Mireasa Armina, făcută praf de o fostă ispită de la Insula Iubirii! „Are numai ură și nefericire în suflet!”

Fosta ispită de la „Insula Iubirii”, Teodora Racoș, a făcut-o praf pe Armina, soția lui Marcel! Șatena a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că partenera lui „Maluma de România” nu este prea inteligentă și că nefericirea i se citește pe chip de la o poștă. Și uite că declarațiile vin într-un moment cât se poate de interesant. Marcel și Armina s-au cununat religios pe 14 noiembrie, cu zâmbete largi și fotografii de cuplu fericit. Oare totul este atât de roz pe cât vor cei doi să pară sau fericirea a fost doar de ochii lumii?! Că, ce-i drept, dincolo de zâmbetele afișate, parcă s-a simțit și o oarecare tensiune.

Teodora Racoș a spus că Armina nu merită nici măcar un gram de atenție, că este limitată în gândire și că are numai ură și nefericire în suflet. Fosta ispită n-a menajat-o absolut deloc pe soția lui Marcel și a declarat că o femeie încrezătoare și împlinită nu simte nevoia să jignească pe toată lumea, așa cum a făcut Armina la „Insula Iubirii”. Mai mult, Teodora consideră că partenera lui „Maluma de România” are multe frustrări. Ce să mai, șatena a făcut-o cu ou și cu oțet și i-a transmis, practic, că înainte să arunce cu vorbe grele în alții, ar trebui să se uite puțin în propria ogradă.

„Despre Armina nu am prea multe de spus. Sincer, mi-am dat seama cât de limitată este în gândire și nu simt nevoia să arunc cu pietre într-o persoană care, din punctul meu de vedere, este deja nefericită în sufletul ei. Un om împăcat cu sine nu ar simți nevoia să manifeste atâta ură și să folosească atât de multe cuvinte jignitoare la adresa altora. Dar nu are rost să intru mai mult în detalii sau să-i analizez profilul psihologic”, a spus Teodora pentru CANCAN.RO.

Marcel a fost avertizat, dar degeaba!

Marcel, cunoscut publicului drept „Maluma de România”, și Armina s-au căsătorit civil în urmă cu un an, dar asta nu i-a împiedicat să meargă la „Insula Iubirii” ca să-și testeze relația. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din Thailanda, iar aventura lor s-a încheiat mai repede decât s-ar fi așteptat. Armina a făcut circ în emisiune, a împărțit jigniri în stânga și-n dreapta și a fost la un pas de un atac de panică de dorul lui Marcel.

Deși mai multe persoane l-au sfătuit pe „Maluma de România” să se despartă de soția sa, pe care o considerau toxică, acesta nici n-a vrut să audă. Pe 14 noiembrie, cei doi s-au căsătorit religios în Tenerife, semn că Marcel n-a pus prea mult preț pe avertismentele primite. Și, ca tacâmul să fie complet, la nuntă și-a făcut apariția și Jaguarul.

Armina a postat poze pe bandă rulantă de la marele eveniment și a fost toată numai un zâmbet. Dar oare toată fericirea a fost doar de fațadă, iar soția lui Marcel are numai ură și frustrări în suflet, așa cum a spus Teodora? Oare „Maluma de România” se simte în continuare prins într-o colivie, iar Armina îl aleargă cu biciul de fiecare dată când îndrăznește să se distreze mai mult decât e cazul?! Sau poate că lucrurile nu stau chiar așa? Ei bine, concluziile le vor trage cititorii.

Ce părere are de Prinul Marco

Eh, om trăi și om vedea. Să revenim la oile noastre! Teodora Racoș și-a dat cu părerea și despre Prințul Marco. De data aceasta, fosta ispită n-a mai scos ghearele, ci a avut numai cuvinte de laudă. Șatena a spus că Prințul Marco este preferatul ei și că apreciază faptul că se comportă frumos cu ispitele.

„Marco este cam singurul dintre băieți pe care îl simpatizez, pentru că este un personaj în adevăratul sens al cuvântului. În plus, și-a arătat respectul față de ispitele feminine, așa cum ar fi fost normal să o facă fiecare dintre ei”, a declarat fosta ispită.

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