Schimbări importante din 2027! Ce taxe vor plăti românii și ce facilități fiscale dispar de la 1 ianuarie

Anul 2027 vine cu mai multe modificări fiscale, care vor viza atât companiile, cât și angajații din România. Două impozite vor fi eliminate de la 1 ianuarie, însă o facilitate de care beneficiază persoanele plătite cu salariul minim ar putea expira. Astfel, chiar dacă Guvernul susține că nu pregătește noi majorări de taxe, anumite categorii de români ar putea resimți schimbările direct în veniturile lunare.

Prima taxă care va dispărea este impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro. Măsura a fost criticată de reprezentanții mediului de afaceri, deoarece obliga firmele să plătească un impozit raportat la cifra de afaceri, chiar și atunci când profitul era redus. Eliminarea acestuia este deja prevăzută în legislație și a fost confirmată de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Tot de la 1 ianuarie va fi eliminat și impozitul pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”. Acesta reprezenta o cheltuială suplimentară pentru companiile care dețin anumite construcții și infrastructuri.

Schimbări din 2027 pentru români

În schimb, angajații care primesc salariul minim ar putea avea mai puțini bani în mână. Facilitatea prin care o parte din venitul brut era scutită de impozit și contribuții sociale este valabilă doar până la 31 decembrie 2026. În prima jumătate a anului 2026, suma neimpozitată a fost de 300 de lei, iar în a doua jumătate a scăzut la 200 de lei lunar. Dacă măsura nu va fi prelungită, salariul net al acestora va fi afectat.

Autoritățile susțin că nu își doresc majorări fiscale în 2027. Alexandru Nazare a explicat că o creștere a taxelor ar putea afecta economia și dezvoltarea companiilor. Deciziile finale vor depinde însă de bugetul pentru anul viitor.

„Nu avem în vedere, nu ne dorim, nu intenționăm și nu vrem să ajungem în situația în care să fim forțați să luăm vreo măsură. Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creștere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creștere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creșterea economică”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

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