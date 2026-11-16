El este tânărul care a murit în accidentul cumplit din Vaslui. George avea doar 20 de ani

El este tânărul care a murit în accidentul cumplit din Vaslui. George avea doar 20 de ani
El este tânărul care a murit în accidentul cumplit din Vaslui. George avea doar 20 de ani
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Sfârșit tragic pentru un tânăr în vârstă de 20 de ani din județul Vaslui. George s-a stins din viață în urma unui grav accident rutier. Din primele informații, tânărul conducea cu viteză și a intrat în plin într-o căruță cu doi cai. Din păcate, în urma impactului puternic, George și-a pierdut viața.

Accidentul a avut loc sâmbătă seara, 14 noiembrie, în localitatea Ivești, județul Vaslui. Din primele date ale anchetei, se pare că bărbatul care conducea căruța a vrut să întoarcă, așa că a ocupat tot drumul județean. În acel moment, tânărul în vârstă de 20 de ani, care conducea cu viteză mare, dinspre Pogonești, a lovit din plin cei doi cai.

În momentul impactului, căruța se afla oarecum în poziție perpendiculară cu direcția de mers a autovehiculului. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat.

George a murit la doar 20 de ani

Echipajele de salvare au intervenit de urgență la fața locului și l-au găsit inconștient pe tânăr. Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, însă totul a fost în zadar pentru tânăr și a fost declarat decesul. În ceea ce îl privește pe căruțaș, acesta s-a ales doar cu răni ușoare, iar cei doi cai au murit.

Specialiștii au făcut măsurători la locul accidentului, iar după urmele de frânare s-a stabilit că tânărul avea aproximativ 170 km/h înainte de impact. În momentul accidentului, acesta conducea cu 135 km/h. George s-a stins din viață la doar 20 de ani, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Cu profundă tristețe și durere în suflet, comunitatea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ivești își ia rămas-bun de la fostul nostru elev, George Alexe, a cărui viață s-a sfârșit mult prea devreme, în urma tragicului accident rutier petrecut aseară. George a fost un copil bun, respectuos și responsabil, un tânăr care a făcut parte din povestea școlii noastre și care va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut.

Este greu să găsim cuvintele potrivite în fața unei asemenea pierderi, cu atât mai mult când este vorba despre o viață atât de tânără, întreruptă mult prea devreme. În aceste momente de nemărginită durere, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, celor dragi, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Suntem alături de familia sa și de întreaga comunitate, greu încercată de această veste cutremurătoare. Drum lin spre lumină, George! Vei rămâne în amintirea noastră”, au transmis reprezentanții școlii la care George a studiat.

 

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