Cum se zice corect: „mi-ar place” sau „mi-ar plăcea”? Mulți români folosesc forma greșită

Cum se zice corect: "mi-ar place" sau "mi-ar plăcea"? Mulți români folosesc forma greșită
Forma corectă în limba română
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Limba română are numeroase reguli gramaticale, iar unele dintre ele le pot da bătăi de cap chiar și celor care o vorbesc zi de zi. Din dorința de a ne exprima cât mai corect, este important să fim atenți la formele verbale pe care le folosim. Un exemplu în acest sens este verbul „a plăcea”, folosit frecvent, dar care poate crea confuzii atunci când este utilizat în anumite construcții.

În limbajul de zi cu zi, se întâmplă adesea să auzim de la mulți români expresia „mi-ar place”, însă această formulare nu respectă normele gramaticale ale limbii române. Confuzia apare, cel mai probabil, din cauza pronunției și a tendinței de a simplifica anumite forme verbale în comunicarea informală.

Care este varianta corectă a verbului

Din punct de vedere gramatical, verbul „a plăcea” face parte din conjugarea a II-a, fiind un verb care se termină în „-ea”. Atunci când este folosit la modul condițional-optativ, timpul prezent, acesta își păstrează forma specifică, astfel că exprimarea trebuie adaptată în funcție de construcția gramaticală.

Prin urmare, atunci când vrem să exprimăm o dorință, o preferință sau o posibilitate, trebuie să folosim forma „mi-ar plăcea”. Aceasta este varianta care respectă regulile gramaticale, în timp ce „mi-ar place” reprezintă o greșeală întâlnită destul de des în vorbirea curentă.

O metodă simplă prin care putem evita această greșeală este să reținem că forma verbului se schimbă în funcție de modul și timpul la care este folosit. De exemplu, spunem „mi-ar plăcea să merg în vacanță”, „mi-ar plăcea să citesc această carte” sau „mi-ar plăcea să învăț o limbă străină.” În toate aceste situații, terminația corectă rămâne aceeași, indiferent de contextul în care folosim expresia.

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