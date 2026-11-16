Amenzi de până la 40.000 de lei pentru magazinele din România care încalcă Legea nr. 217/2016

Magazinele și producătorii care nu aplică măsuri pentru reducerea risipei alimentare riscă sancțiuni de până la 40.000 de lei. Autoritățile au început deja să aplice primele amenzi, în timp ce România continuă să se afle printre țările cu un nivel ridicat de alimente irosite.

Risipa alimentară rămâne o problemă majoră în România, unde o cantitate semnificativă de alimente ajunge anual la gunoi. În acest context, comercianții și producătorii sunt obligați să implementeze măsuri pentru diminuarea pierderilor, în caz contrar fiind pasibili de amenzi consistente.

România, printre țările cu un nivel ridicat al risipei alimentare

Potrivit datelor prezentate, românii aruncă anual aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, o cantitate considerabil mai mare decât în alte state europene. De asemenea, din totalul alimentelor aruncate, cea mai mare parte provine din gospodării.

Specialiștii atrag atenția că fenomenul este alimentat de cumpărăturile excesive și de lipsa unei planificări eficiente. Pentru a evita risipa, mulți consumatori aleg să meargă la cumpărături cu o listă bine stabilită și să achiziționeze doar produsele de care au nevoie.

Totodată, statisticile ONU arată că 645 de milioane de persoane din întreaga lume suferă de foame, ceea ce accentuează impactul social al risipei alimentare.

Amenzi de până la 40.000 de lei pentru comercianți

Pentru a combate fenomenul, magazinele și producătorii au obligația de a lua măsuri concrete de reducere a risipei alimentare. De la începutul lunii octombrie au intrat în vigoare primele sancțiuni, iar cei care nu respectă prevederile legale pot primi amenzi de până la 40.000 de lei.

Autoritățile urmăresc astfel să încurajeze valorificarea alimentelor care se apropie de termenul de expirare, în loc ca acestea să fie eliminate.

Ce se întâmplă cu produsele care se apropie de expirare

Alimentele care mai pot fi consumate nu trebuie aruncate, ci pot fi donate sau comercializate la preț redus. Comercianții au posibilitatea să colaboreze cu rețeaua de Bănci pentru Alimente, care distribuie ulterior produsele către persoanele aflate în dificultate.

În situațiile în care alimentele nu mai pot fi folosite pentru consum, acestea pot fi transformate în compost sau utilizate pentru producerea de biogaz, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului.

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