17 persoane au murit, după două atacuri armate în Africa de Sud. Poliția îi caută pe atacatori

17 persoane au murit, după două atacuri armate în Africa de Sud. Poliția îi caută pe atacatori
17 persoane au murit, după două atacuri armate în Africa de Sud
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În total, 17 persoane au fost ucise în două atacuri armate în Africa de Sud. Oamenii legii au confirmat luni, 16 noiembrie, cele două atacuri și au deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele în care s-au produs. În ultimii ani, țara este măcinată de o criminalitate record, iar autoritățile iau în calcul ipoteza unei răzbunări.

Poliția din Africa de Sud investighează două atacuri armate, după ce nouă persoane au fost găsite moarte într-o baracă din mahalaua Jeffsville, situată lângă capitala țării, Pretoria, iar alte opt într-un vehicul la periferia orașului Pietermaritzburg.

17 persoane au murit în Africa de Sud

Potrivit primelor date din anchetă, atacul din Jeffsville ar fi avut loc duminică seară, iar până în prezent nu s-au făcut arestări. Printre victime se numără şase bărbaţi şi trei femei.

„Cele nouă persoane au fost găsite toate, în această dimineaţa (n.r. luni), într-o cabană, cu răni împuşcate”, a declarat o purtătoare de cuvânt.

În ceea ce privește atacul de la periferia orașului Pietermaritzburg, acesta a avut loc tot duminică seara, 15 noiembrie. Oamenii legii au fost alertați, iar atunci când au ajuns la fața locului au descoperit un vehicul ciuruit de gloanţe.

„Înăuntrul vehiculului, poliţia a găsit opt bărbaţi care prezentau răni multiple şi care au fost declaraţi morţi la faţa locului”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Pentru moment, oamenii legii nu au reușit să îi identifice pe atacatori și fac în continuare cercetări. Astfel de atacuri sunt tot mai frecvente în ultima perioadă.

„Am cunoscut deja acest tip de atac armat, iar mobilurile sunt diverse, de la furtul de animale la probleme cu drogurile şi la violenţa legată de taxiuri”, a declarat colonelul Robert Netshiunda, purtător de cuvânt al poliţiei provinciei KwaZulu-Natal.

În ultima perioadă, în zonă au avut loc mai multe atacuri armate în masă legate de bandele criminale. În septembrie, trei bărbați înarmați au dat buzna într-o casă mică dintr-o zonă săracă din apropierea orașului de coastă Durban și au deschis focul asupra participanților la o petrecere. Atacul s-a soldat cu cel puțin 11 morți, printre care și o femeie însărcinată.

De asemenea, în luna iunie, mai mulți atacatori au ucis 12 persoane într-un cartier sărac din Johannesburg. Mai mult, în luna decembrie a anului trecut, 21 de persoane au murit în urma a două atacuri în masă executate de mai mulți bărbați înarmați.

CITEȘTE ȘI:

Moarte violentă în Italia! Un tânăr de 21 de ani a fost găsit decapitat. Anchetatorii cred că este vorba despre un român

Doliu în fotbal! Antrenorul Agron Memedi a murit la 46 de ani, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui antrenament

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Câți bani cer Nicolae Furdui Iancu și Minodora pentru a cânta la o nuntă? Au făcut spectacol la evenimentul fiicei lui Ilie Bolojan
Câți bani cer Nicolae Furdui Iancu și Minodora pentru a cânta la o nuntă? Au făcut spectacol la evenimentul fiicei lui Ilie Bolojan
O femeie din București a căzut de la etajul 8 al unui bloc. S-a întâmplat în Sectorul 3
O femeie din București a căzut de la etajul 8 al unui bloc. S-a întâmplat în Sectorul 3
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
Trei zile de vreme instabilă în România! Unde sunt așteptate cele mai mari cantități de ploaie
Trei zile de vreme instabilă în România! Unde sunt așteptate cele mai mari cantități de ploaie
Alertă în largul Deltei Dunării! Autoritățile au transmis un avertisment oficial pentru navigatori
Alertă în largul Deltei Dunării! Autoritățile au transmis un avertisment oficial pentru navigatori
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Ciocniri cu jandarmii, un protestatar prăbușit la pământ/O femeie a îngenuncheat pe trecerea de pietoni/Poliția a restricționat traficul în zonă
Gandul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Ciocniri cu jandarmii, un protestatar prăbușit la pământ/O femeie a îngenuncheat pe trecerea de pietoni/Poliția a restricționat traficul în zonă
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Adevarul
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
Digi24
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Mediafax
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
Click.ro
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
go4it.ro
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Ce riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP
Gandul.ro
Ce riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Mediafax Italia
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.