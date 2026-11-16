17 persoane au murit, după două atacuri armate în Africa de Sud. Poliția îi caută pe atacatori

În total, 17 persoane au fost ucise în două atacuri armate în Africa de Sud. Oamenii legii au confirmat luni, 16 noiembrie, cele două atacuri și au deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele în care s-au produs. În ultimii ani, țara este măcinată de o criminalitate record, iar autoritățile iau în calcul ipoteza unei răzbunări.

Poliția din Africa de Sud investighează două atacuri armate, după ce nouă persoane au fost găsite moarte într-o baracă din mahalaua Jeffsville, situată lângă capitala țării, Pretoria, iar alte opt într-un vehicul la periferia orașului Pietermaritzburg.

17 persoane au murit în Africa de Sud

Potrivit primelor date din anchetă, atacul din Jeffsville ar fi avut loc duminică seară, iar până în prezent nu s-au făcut arestări. Printre victime se numără şase bărbaţi şi trei femei.

„Cele nouă persoane au fost găsite toate, în această dimineaţa (n.r. luni), într-o cabană, cu răni împuşcate”, a declarat o purtătoare de cuvânt.

În ceea ce privește atacul de la periferia orașului Pietermaritzburg, acesta a avut loc tot duminică seara, 15 noiembrie. Oamenii legii au fost alertați, iar atunci când au ajuns la fața locului au descoperit un vehicul ciuruit de gloanţe.

„Înăuntrul vehiculului, poliţia a găsit opt bărbaţi care prezentau răni multiple şi care au fost declaraţi morţi la faţa locului”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Pentru moment, oamenii legii nu au reușit să îi identifice pe atacatori și fac în continuare cercetări. Astfel de atacuri sunt tot mai frecvente în ultima perioadă.

„Am cunoscut deja acest tip de atac armat, iar mobilurile sunt diverse, de la furtul de animale la probleme cu drogurile şi la violenţa legată de taxiuri”, a declarat colonelul Robert Netshiunda, purtător de cuvânt al poliţiei provinciei KwaZulu-Natal.

În ultima perioadă, în zonă au avut loc mai multe atacuri armate în masă legate de bandele criminale. În septembrie, trei bărbați înarmați au dat buzna într-o casă mică dintr-o zonă săracă din apropierea orașului de coastă Durban și au deschis focul asupra participanților la o petrecere. Atacul s-a soldat cu cel puțin 11 morți, printre care și o femeie însărcinată.

De asemenea, în luna iunie, mai mulți atacatori au ucis 12 persoane într-un cartier sărac din Johannesburg. Mai mult, în luna decembrie a anului trecut, 21 de persoane au murit în urma a două atacuri în masă executate de mai mulți bărbați înarmați.

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