Doliu în fotbal! Antrenorul Agron Memedi a murit la 46 de ani, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui antrenament

Este doliu în fotbalul macedonean după ce Agron Memedi, fostul jucător al echipei naționale a Macedoniei, a murit la vârsta de 46 de ani, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui antrenament al clubului din Tetovo.

Fotbalul macedonean este în doliu după moartea fulgerătoare al fostului jucător al echipei naționale a Macedoniei. Sâmbătă, 14 noiembrie, antrenorul Agron Memedi s-a prăbușit pe teren în timpul unui antrenament la Tetovo. A fost transportat de urgență la spital, unde a murit câteva ore mai târziu, la vârsta de 46 de ani.

Agron Memedi s-a prăbușit pe terenul de fotbal

Memedi a rămas în lumea fotbalului după ce și-a încheiat cariera de jucător, iar în ultima perioadă a făcut parte din staff-ul tehnic al clubului Shkendija. Clubul din Tetovo a confirmat vestea tragică într-un mesaj public pe rețelele sociale.

„Cu profundă tristețe anunțăm vestea decesului lui Agron Memedi, membru al staff-ului tehnic și fost jucător al clubului nostru. Astăzi, clubul nostru a pierdut unul dintre ai săi, un om care a făcut parte din familia roș-neagră, mai întâi ca jucător de fotbal, iar apoi ca membru al staff-ului tehnic. În aceste momente dificile, gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia Memedi, cei dragi ai săi și toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Agron. «El va rămâne pentru totdeauna parte din familia noastră», se arată în mesajul transmis de clubul Shkendija.

Născut în Tetovo, în Macedonia, Agron Memedi s-a remarcat ca jucător pe postul de fundaș stânga și mijlocaș stânga. Primii pași în fotbal i-a făcut la clubul de tineret Shkendija, înainte de a se alătura echipei de seniori în 2004. De-a lungul carierei sale în prima ligă macedoneană, fostul fotbalist a înregistrat peste 190 de apariții pentru Shkendija și Renova, evoluând, de asemenea, pentru Metalurg Skopje.

La începutul anului 2017 s-a retras din activitatea sportivă, iar ulterior a revenit pentru un scurt meci de campionat, în semptembrie 2017. După ce și-a încheiat cariera de jucător, Memedi a antrenat pentru scurt timp echipa Renova în 2018, înainte de a se întoarce la Shkendija pentru a lucra cu echipele de tineret ale clubului. În august 2026, Agron Memedi a fost promovat în staff-ul tehnic al echipei principale de la Shkendija în calitate de antrenor secund.

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