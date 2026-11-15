Marius Tucă Show începe luni, 16 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitată: Oana Eftimie

Marius Tucă Show începe luni, 16 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitată: Oana Eftimie
Marius Tucă Show începe luni, 16 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitată: Oana Eftimie
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Invitata zilei este Oana Eftimie, economist, specialist în marketing, analist politic. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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