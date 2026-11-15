Starea de sănătate a Marinei Voica îl îngrijorează pe Adrian Enache: „Îl rog pe Dumnezeu să-i dea putere”

Starea de sănătate a Marinei Voica îl îngrijorează pe Adrian Enache: „Îl rog pe Dumnezeu să-i dea putere”
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Adrian Enache a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, primele declarații după ce a aflat că Marina Voica a ajuns la spital. Apropiatul artistei a mărturisit că se roagă zi și noapte la Dumnezeu pentru sănătatea ei și că speră din tot sufletul să se facă bine cât mai repede! Cântărețul a rememorat și cel mai frumos moment pe care l-a trăit alături de Marina Voica, o amintire care i-a rămas adânc întipărită în suflet.

Adrian Enache a aflat de la știri că Marina Voica a ajuns pe patul de spital. Artista nici măcar n-a mai apucat să-i spună că se simte rău și că trece printr-o cumpănă grea. Vestea a căzut ca un trăsnet peste cântăreț, care a mărturisit că se roagă la Dumnezeu să o vindece și să-i dea puterea să treacă peste toate. Acum, artistul nu-și dorește decât ca femeia pe care o admiră să învingă problemele de sănătate și să se pună cât mai repede pe picioare.

„Am aflat de la știri și mă rog să-i fie bine! Parafrazând un cântec lansat de Marina: „Ce vrei tu, ce vrei tu, mare albastră…”, eu vreau și îl rog pe bunul Dumnezeu să-i dea putere să depășească această perioadă grea, să o revăd din nou pe scenă, cu aparițiile ei exotice, unice și pline de energie pozitivă!”, a declarat Adrian Enache pentru CANCAN.RO.

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Momentul pe care nu îl va uita niciodată

Artistul a dezvăluit și una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le are alături de Marina Voica. Adrian Enache a povestit că artista l-a ajutat zi și noapte să intre cât mai bine în pielea ei la „Te cunosc de undeva!” și că, fără sprijinul ei, n-ar fi reușit să câștige emisiunea. Cântărețul a recunoscut că Marina Voica a avut un rol decisiv în victoria lui și că nu va uita niciodată cât de mult s-a implicat pentru ca momentul lui să iasă perfect.

Adrian Enache și Marina Voica

Adrian Enache și Marina Voica. Sursa foto Social Media

„Îmi aduc aminte de momentul în care am primit rolul de a o întruchipa pe Marina Voica la emisiunea „Te cunosc de undeva”, vorbeam aproape zilnic și mă învăța cum să fiu ea! Am reușit și am și câștigat ediția cu personajul Marina Voica! Îi mulțumesc și sper să fie cât mai bine!”, a mai spus artistul.

Marina Voica, internată de urgență la spital

Marina Voica a ajuns din nou pe patul de spital pe 13 noiembrie, în jurul orei 11:00, fiind internată la secția de Neurologie a Spitalului Militar. Artista a acuzat amețeli puternice și o stare accentuată de slăbiciune, iar medicii au intervenit pentru a-i acorda îngrijirile necesare. Ulterior, cântăreața a fost externată și urma să-și continue recuperarea.

Nu este prima dată când viața o pune la grea încercare pe Marina Voica. La 90 de ani, îndrăgita cântăreață a trecut deja prin momente în care sănătatea i-a dat mari bătăi de cap. În 2021, artista a fost operată pe cord deschis, la Brașov, o intervenție deloc ușoară, mai ales la vârsta pe care o avea atunci.

Dar Marina Voica a reușit să treacă peste acea cumpănă! Acum, problemele medicale au adus-o din nou în spital, iar Adrian Enache se roagă la Dumnezeu să o ajute să iasă cu bine și din această încercare. Rămâne de văzut dacă artista va reuși să învingă încă o dată problemele de sănătate și să se pună pe picioare.

VEZI ȘI: Marina Voica, din nou la spital! Cum arată artista după problemele de sănătate din ultima perioadă

Ultimele informații despre starea de sănătate a Marinei Voica. Medicii nu o externează: „Nu se simte prea bine”

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