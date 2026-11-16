BANCUL ZILEI | Medicină alternativă

BANCUL ZILEI | Medicină alternativă
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc senzaţional, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Un patron de farmacie intră în unitate și, văzând un tip rezemat de perete, îl întreabă pe vânzător:

– Ce-i cu tipul ăla? Ce are?

Vânzătorul:

– A venit să-i dau ceva pentru răceală și pentru tuse, dar n-am găsit siropul de tuse, așa că i-am dat o sticlă de laxativ…

Patronul:

– Ești tâmpit! Cum să-i dai laxativ pentru tuse?!?!

Vânzătorul:

– Ooo! Uită-te la el. Îi este frică să mai tușească.

Alte bancuri amuzante

Bunica lui Bulă se duce la ședința cu părinții.
Diriginta îi spune:
– Mamaie, nepotul tău este corigent la trei materii, are numai note de 3 și 4.
– Vai de mine! Dar note de 10 nu are chiar deloc?
– Are 10 doar la purtare, fiindcă totuși Bulă este cel mai ascultător și cuminte elev din clasă.
– Păi, doamnă dirigintă, știu care este problema. Din ce a învățat de la mine, are 10, din ce îl învățați voi… e corigent!

Bulă, la braț cu o super tipă, intră într-unul dintre cele mai scumpe magazine de blănuri.
– Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care o aveți în vânzare.
Vânzătorul bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină extraordinară din blană de tigru siberian.
– Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă 10 de mii de euro – spune vânzătorul.
– Nici o problemă! Imediat vă scriu un cec.
– Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și nu putem confirma cec-ul la bancă, o să veniți luni să ridicați haina.
Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin.
Văzându-l, vânzătorul a izbucnit:
– Ar trebui să vă fie rușine să mai veniți pe aici! Contul dvs. este gol!
Bulă zâmbind, îi întinde 20 de euro și-i zice:
– Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase seri din viața mea.

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