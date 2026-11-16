Unde au fost „abandonați” Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei

Răsturnare de situație neașteptată la Insula Iubirii. Ian și Mira, unul dintre cele mai controversate cupluri din acest sezon, ar fi părăsit competiția înainte de final, după ce producătorii ar fi aflat detalii surprinzătoare despre relația lor. Cei doi au ajuns ulterior într-un hotel, departe de camerele de filmat și de regulile show-ului.

Participarea lui Ian și Mira la Insula Iubirii a stârnit numeroase discuții încă din primele ediții. Apropierea rapidă de ispite și lipsa unor semne clare de atașament între cei doi au alimentat constant speculațiile. Potrivit informațiilor apărute ulterior, producătorii ar fi descoperit că relația lor nu era una autentică, motiv pentru care cuplul ar fi fost eliminat din cadrul emisiunii înainte de finalul experienței.

Suspiciunile au apărut încă din primele zile

De la momentul în care au pășit în Thailanda, Ian și Mira au atras atenția prin comportamentul lor neobișnuit. Spre deosebire de celelalte cupluri, cei doi nu au părut afectați de separare și nici nu au trecut prin momentele de tensiune care apar, de regulă, în cadrul formatului.

Mai mult, atât Ian, cât și Mira s-au apropiat foarte rapid de ispitele din vilele în care au fost repartizați. Atitudinea lor relaxată și lipsa de reacții în timpul bonfire-urilor au ridicat numeroase semne de întrebare atât în rândul concurenților, cât și în rândul echipei de producție.

Pe măsură ce filmările au continuat, au apărut suspiciuni că relația dintre cei doi nu ar fi una reală, ci că au intrat în competiție având un alt scop decât testarea fidelității.

Motivul pentru care ar fi fost eliminați

După ultimul bonfire, producătorii ar fi ajuns la concluzia că Ian și Mira formau, de fapt, un cuplu construit special pentru participarea la emisiune, cei doi ar veind la Insula Iubirii pentru a-și crește notorietatea și pentru a beneficia de expunerea oferită de show.

O astfel de situație contravine spiritului formatului, care presupune participarea unor cupluri reale, dispuse să își testeze relația într-un context extrem. În momentul în care suspiciunile ar fi fost confirmate, decizia producătorilor ar fi fost una rapidă.

Astfel, Ian și Mira nu ar mai fi continuat experiența până la capăt și ar fi fost scoși din competiție înainte de filmarea etapelor finale.

Unde au ajuns după plecarea din emisiune

După încheierea neașteptată a parcursului lor în cadrul show-ului, Ian și Mira nu s-ar fi întors imediat în România, iar cei doi ar fi fost cazați într-un hotel din apropiere, unde au rămas până la finalizarea filmărilor pentru ceilalți concurenți.

Măsura este una folosită frecvent în producțiile de acest tip, pentru a evita divulgarea informațiilor din culisele emisiunii înainte de difuzarea episoadelor. În acest fel, eliminarea lor nu ar fi putut fi observată din exterior, iar desfășurarea sezonului a fost păstrată confidențială până la apariția imaginilor pe micile ecrane.

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Cei doi concurenți care cad în ispită și fac amor, în ultima noapte la Insula Iubirii. Avem imaginile