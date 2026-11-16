Nicoleta Luciu s-a despărțit de Zsolt Csergo? Mesajul plin de înțeles: ”Iubirea vine din suflet, nu cerșită”

Viața personală a Nicoletei Luciu a ajuns din nou în atenția publicului, după ce vedeta a publicat în mediul online o serie de mesaje care au atras atenția urmăritorilor. Deși nu a oferit detalii despre contextul în care au fost transmise și nici nu a făcut referire directă la soțul său, Zsolt Csergo, postările au alimentat numeroase întrebări legate de situația din căsnicia celor doi.

După o perioadă îndelungată în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu pare să traverseze o nouă etapă în ceea ce privește aparițiile sale publice. Vedeta este din nou activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește cu fanii diferite momente, gânduri și mesaje care nu trec neobservate.

Nicoleta Luciu s-a despărțit de Zsolt Csergo?

Mesajul publicat de vedetă a fost interpretat ca o posibilă aluzie la o situație personală. Faptul că postarea vorbește despre iubire și despre importanța respectului într-o relație i-a determinat pe fani să se întrebe dacă Nicoleta Luciu și soțul ei întâmpină probleme în căsnicie.

„Nu te înjosi în fața nimănui niciodată, iubirea vine oferită din suflet.”, a transmis vedeta.

Cu toate acestea, artista nu a oferit informații suplimentare care să confirme o eventuală neînțelegere în familie. Nici nu a făcut publice detalii despre existența unor tensiuni între ea și Zsolt Csergo. În lipsa unor precizări din partea celor doi, interpretările rămân la nivelul unui video.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo formează un cuplu de mai bine de 20 de ani. Cei doi și-au oficializat relația în anul 2012, când au devenit soț și soție, iar împreună au construit o familie numeroasă, având patru copii.

După ce a cunoscut succesul în televiziune și în lumea mondenă, Nicoleta a decis să își schimbe prioritățile și să acorde mai mult timp vieții de familie. Vedeta s-a retras treptat din proiectele care o țineau constant în atenția publicului și a ales să ducă o viață mai discretă, departe de agitația showbizului.

În ultima perioadă, însă, prezența sa în mediul online a devenit tot mai vizibilă. Pe lângă fotografiile și videoclipurile pe care le publică, Nicoleta a revenit și în atenția publicului prin intermediul unui podcast, unde are ocazia să abordeze diferite subiecte și să fie din nou aproape de comunitatea sa.

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