BANC | La școală: „Bulă, spune-mi trei animale care trăiesc în Africa!”

BANC | La școală: "Bulă, spune-mi trei animale care trăiesc în Africa!"
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Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

La școală:
— Bulă, spune-mi trei animale care trăiesc în Africa!
— Doi lei și o zebră!

Alte bancuri haioase

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt un câine.

Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?

– De când eram pui!

Doctorul, surprins:
– Și de ce nu ați venit până acum?

– Păi, stăpânul meu nu mă lasă să ies din casă noaptea!

La restaurant

Un bărbat intră într-un restaurant elegant și comandă o supă.

După câteva minute, cheamă chelnerul:
– Domnule, gustați puțin din supa asta!

Chelnerul:
– Este ceva în neregulă cu ea?

– Gustați și dumneavoastră!

– Dar de ce? E rece?

– Gustați!

Chelnerul, deja îngrijorat, aduce o lingură:
– Bine, dar unde este lingura?

Bărbatul zâmbește:
– Exact! Unde este lingura?

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