BANC | La școală: „Bulă, spune-mi trei animale care trăiesc în Africa!”

Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
La școală:
— Bulă, spune-mi trei animale care trăiesc în Africa!
— Doi lei și o zebră!
Alte bancuri haioase
La doctor
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt un câine.
Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?
– De când eram pui!
Doctorul, surprins:
– Și de ce nu ați venit până acum?
– Păi, stăpânul meu nu mă lasă să ies din casă noaptea!
La restaurant
Un bărbat intră într-un restaurant elegant și comandă o supă.
După câteva minute, cheamă chelnerul:
– Domnule, gustați puțin din supa asta!
Chelnerul:
– Este ceva în neregulă cu ea?
– Gustați și dumneavoastră!
– Dar de ce? E rece?
– Gustați!
Chelnerul, deja îngrijorat, aduce o lingură:
– Bine, dar unde este lingura?
Bărbatul zâmbește:
– Exact! Unde este lingura?
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