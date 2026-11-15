Fenomenul El Nino va produce pagube mari în 2027! Experții trag un semnal de alarmă

Fenomenul El Nino va produce pagube mari în 2027! Experții trag un semnal de alarmă
El Nino va produce pagube mari în 2027 / Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Specialiștii avertizează că El Nino de anul viitor ar putea fi unul dintre cele mai intense din ultimul mileniu, iar efectele sale s-ar putea resimți în numeroase regiuni ale planetei. Mai mult, combinația dintre acest fenomen natural și încălzirea globală ar putea transforma anul 2027 în cel mai călduros an înregistrat vreodată.

El Nino apare atunci când apele din centrul și estul Oceanului Pacific se încălzesc neobișnuit de mult. Schimbarea temperaturii oceanelor influențează circulația atmosferică și modifică vremea în diferite părți ale lumii. Printre consecințe se numără perioadele lungi de secetă, ploile abundente, inundațiile și incendiile de vegetație.

Sursa foto: Shutterstock

Mai multe zone din lume vor fi afectate de fenomenul El Nino

Potrivit estimărilor, fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă în decembrie, iar efectele ar putea continua pe parcursul anului viitor. Printre cele mai expuse regiuni se află Africa de Est, unde lipsa precipitațiilor ar putea agrava criza alimentară. În Kenya, producția de porumb a scăzut deja cu aproximativ 40%, iar ONU estimează că până la trei milioane de persoane ar putea fi nevoite să își părăsească locuințele în Kenya, Somalia, Sudanul de Sud și Uganda.

Nici alte zone nu sunt ferite de probleme. Insulele Marshall se confruntă cu secetă și dificultăți în asigurarea apei potabile, în timp ce temperaturile ridicate ale oceanelor amenință recifele de corali.

Specialiștii avertizează că El Nino va amplifica problemele climatice existente, afectând agricultura, resursele de apă și ecosistemele. În același timp, statele sărace sunt cele mai expuse, deoarece nu dispun de suficiente fonduri pentru a face față dezastrelor.

În acest context, experții cer investiții urgente în măsuri de protecție și adaptare climatică, pentru a limita efectele care ar putea deveni tot mai grave în 2027.

CITEȘTE ȘI: Vortexul polar aduce ninsori și frig în zonele joase din România. Vremea se schimbă radical

Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Până la 30.000 de euro pentru românii care se mută în Sardinia. Care sunt condițiile
Până la 30.000 de euro pentru românii care se mută în Sardinia. Care sunt condițiile
Un castel din Germania se vinde cu doar 1 euro. Care este condiția pe care trebuie să o îndeplinești pentru achiziție
Un castel din Germania se vinde cu doar 1 euro. Care este condiția pe care trebuie să o îndeplinești pentru achiziție
Doliu în fotbal! Antrenorul Agron Memedi a murit la 46 de ani, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui antrenament
Doliu în fotbal! Antrenorul Agron Memedi a murit la 46 de ani, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui antrenament
Marius Tucă Show începe luni, 16 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitată: Oana Eftimie
Marius Tucă Show începe luni, 16 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitată: Oana Eftimie
Sorin și Emilia Ciortan, uciși în propria casă! Ce s-a întâmplat în familia românilor stabiliți în America
Sorin și Emilia Ciortan, uciși în propria casă! Ce s-a întâmplat în familia românilor stabiliți în America
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
Mediafax
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
Gandul.ro
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
„Superbă!”. Ana Bogdan, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
„Superbă!”. Ana Bogdan, imagini hot în costum de baie
Schimb de „politeţuri” între Mihai Gâdea şi Dragoş Pătraru. „Nu vreau să-l jignesc, săracu’”
Adevarul
Schimb de „politeţuri” între Mihai Gâdea şi Dragoş Pătraru. „Nu vreau să-l jignesc, săracu’”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
O țară închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj
Mediafax
O țară închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Selly, surpriză pentru iubita lui! Smaranda Știrbu a devenit medic rezident: „Felicitări, doamna doctor!”
Click.ro
Selly, surpriză pentru iubita lui! Smaranda Știrbu a devenit medic rezident: „Felicitări, doamna doctor!”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Misiunea lui Bolojan pentru SPP – să ducă invitații nunții la SPA
Gandul.ro
Misiunea lui Bolojan pentru SPP – să ducă invitații nunții la SPA
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.