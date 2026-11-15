Fenomenul El Nino va produce pagube mari în 2027! Experții trag un semnal de alarmă

Specialiștii avertizează că El Nino de anul viitor ar putea fi unul dintre cele mai intense din ultimul mileniu, iar efectele sale s-ar putea resimți în numeroase regiuni ale planetei. Mai mult, combinația dintre acest fenomen natural și încălzirea globală ar putea transforma anul 2027 în cel mai călduros an înregistrat vreodată.

El Nino apare atunci când apele din centrul și estul Oceanului Pacific se încălzesc neobișnuit de mult. Schimbarea temperaturii oceanelor influențează circulația atmosferică și modifică vremea în diferite părți ale lumii. Printre consecințe se numără perioadele lungi de secetă, ploile abundente, inundațiile și incendiile de vegetație.

Mai multe zone din lume vor fi afectate de fenomenul El Nino

Potrivit estimărilor, fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă în decembrie, iar efectele ar putea continua pe parcursul anului viitor. Printre cele mai expuse regiuni se află Africa de Est, unde lipsa precipitațiilor ar putea agrava criza alimentară. În Kenya, producția de porumb a scăzut deja cu aproximativ 40%, iar ONU estimează că până la trei milioane de persoane ar putea fi nevoite să își părăsească locuințele în Kenya, Somalia, Sudanul de Sud și Uganda.

Nici alte zone nu sunt ferite de probleme. Insulele Marshall se confruntă cu secetă și dificultăți în asigurarea apei potabile, în timp ce temperaturile ridicate ale oceanelor amenință recifele de corali.

Specialiștii avertizează că El Nino va amplifica problemele climatice existente, afectând agricultura, resursele de apă și ecosistemele. În același timp, statele sărace sunt cele mai expuse, deoarece nu dispun de suficiente fonduri pentru a face față dezastrelor.

În acest context, experții cer investiții urgente în măsuri de protecție și adaptare climatică, pentru a limita efectele care ar putea deveni tot mai grave în 2027.

CITEȘTE ȘI: Vortexul polar aduce ninsori și frig în zonele joase din România. Vremea se schimbă radical

Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă