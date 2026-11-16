Ce a pățit un client care a mers la restaurantul lui Marco și al Biancăi din Roma: ”Nu mă voi întoarce niciodată”

Prințul Marco și Bianca dețin un local în Roma, destinat inclusiv iubitorilor de shisha. Deși afacerea celor doi ar trebui să fie un motiv de mândrie, părerile unor clienți care au trecut pragul localului sunt departe de a fi favorabile. Pe platforma TripAdvisor au apărut mai multe recenzii de o stea, în care vizitatorii reclamă prețuri considerate exagerate, servicii deficitare și o atmosferă care nu s-ar ridica la nivelul așteptărilor.

De-a lungul mai multor ani pe pagina localului de pe TripAdvisor au fost publicate evaluări care semnalează probleme asemănătoare. Prețurile, costurile suplimentare pentru serviciile asociate narghilelei, timpul de așteptare, comportamentul personalului și condițiile din interiorul localului se numără printre principalele aspecte reclamate de vizitatori.

Ce a pățit un client care a mers la restaurantul lui Marco și al Biancăi din Roma

Una dintre cele mai recente evaluări negative a fost publicată în luna iunie 2025. Un client care a ales să își petreacă timpul în localul celor doi a criticat mai multe aspecte legate de experiența avută. Printre nemulțumirile sale s-au numărat prețurile ridicate, lipsa unei atmosfere plăcute și calitatea serviciilor oferite. Acesta a menționat inclusiv faptul că schimbarea cărbunilor pentru narghilea ar fi presupus un cost suplimentar de cinci euro, chiar și atunci când operațiunea era necesară de mai multe ori. De asemenea, clientul a reclamat existența unei taxe de serviciu de 15%, deși, în opinia sa, serviciile primite nu justificau această sumă.

„Prețuri exagerat de mari, narghileaua nu are aromă, nu există muzică sau atmosferă. Trebuie să plătești o taxă de serviciu de 15%, deși serviciile sunt inexistente. Schimbarea cărbunilor costă 5 euro, chiar dacă trebuie făcută de mai multe ori. Sunt foarte dezamăgit!”, a spus o persoană.

O altă experiență negativă a fost relatată în octombrie 2023. De această dată, nemulțumirile au vizat în special nota de plată și starea mobilierului. Clienta a explicat că a văzut în meniu o ofertă a zilei de opt euro, însă a comandat ulterior un Aperol Spritz fără să verifice prețul din meniu, iar băutura ar fi costat 12 euro. La acestea s-ar fi adăugat două produse de patiserie, fiecare de patru euro, și o cafea de cinci euro. Vizitatoarea a considerat că suma achitată nu a fost justificată de ceea ce a primit, menționând și că scaunele din local erau deteriorate.

„Am văzut oferta zilei, care costa 8 euro, apoi am comandat un Aperol Spritz fără să verific meniul, iar acesta costa 12 euro. Două prăjituri foarte mici au costat câte 4 euro, iar o cafea 5 euro. M-am simțit jefuită. Sunt foarte dezamăgită! Toate scaunele erau rupte! Nu voi mai reveni niciodată!”, a transmis femeia.

Nici recenziile mai vechi nu sunt lipsite de critici. În septembrie 2021, o altă clientă a povestit că experiența sa cu narghileaua nu a fost una satisfăcătoare. Aceasta a reclamat calitatea produsului primit, dar și faptul că personalul nu ar fi reușit să remedieze problema gustului, în ciuda solicitărilor sale. Totodată, serviciul a fost descris ca fiind lent și lipsit de atenție față de nevoile clienților.

„Am găsit acest loc pe TripAdvisor și am ales să mergem acolo datorită recenziilor destul de bune. Din păcate, nu pot spune același lucru despre Cafe Di Anatolia. Experiența noastră a fost foarte neplăcută. A fost cea mai proastă narghilea pe care am încercat-o vreodată, iar ospătarul nu a reușit nici măcar să ne ofere aroma potrivită. În plus, servirea a fost lentă și lipsită de atenție. O experiență extrem de dezamăgitoare.”, a mai spus o persoană.

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