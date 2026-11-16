Alertă în largul Deltei Dunării! Autoritățile au transmis un avertisment oficial pentru navigatori

Direcția Hidrografică Maritimă a transmis un avertisment pentru navele comerciale care tranzitează zona Mării Negre din apropierea Deltei Dunării, după ce trei ambarcațiuni au fost atacate cu drone în doar câteva ore.

Într-o notificare publicată duminică, 15 noiembrie, instituția a atras atenția asupra pericolelor existente în acea regiune și le-a recomandat navigatorilor să aleagă rute alternative. Măsura are caracter preventiv și nu presupune închiderea zonei sau interzicerea navigației.

Alertă pentru navele comerciale din Marea Neagră

Ministrul Apărării a precizat că autoritățile au emis o alertă oficială pentru traficul maritim, prin Avizul Radio pentru Navigatori nr. 172/2026. Documentul conține recomandări adresate comandanților de nave comerciale, care sunt sfătuiți să evite perimetrul în care au fost înregistrate atacurile cu drone asupra celor trei ambarcațiuni.

„Direcția Hidrografică Maritimă a emis astăzi avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026. Prin acesta se recomandă comandanților navelor comerciale să își planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone”, a declarat Ștefan Radu Oprea.

Ministrul a menționat că măsura nu presupune închiderea zonei pentru traficul maritim, astfel că traversarea acesteia rămâne permisă. Cu toate acestea, navigatorii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, având în vedere riscurile reprezentate de eventualele resturi sau obiecte aeriene și plutitoare care pot ajunge în regiune din direcția nordului.

„Navigația în zonă rămâne permisă. Evaluările noastre arată că prezența unor obiecte aeriene și de suprafață venite dinspre nord face ca riscul pentru navigație să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării”, a mai adăugat ministrul.

Conform notificării oficiale, perimetrul indicat de autorități este inclus pe lista zonelor cu risc pentru navigație începând de duminică, 15 noiembrie. Avertizarea va rămâne valabilă până la publicarea unei noi actualizări. În document sunt menționate și coordonatele exacte ale sectorului maritim pe care navigatorii sunt sfătuiți să îl evite, din cauza posibilei apariții a unor obiecte la suprafața apei, aduse dinspre nord.

Totodată, ministrul Apărării a precizat că instituția urmărește să limiteze efectele pe care conflictul desfășurat în apropierea apelor teritoriale românești le-ar putea avea asupra navigației comerciale. Printre prioritățile autorităților se numără protejarea transporturilor maritime și prevenirea unor incidente care ar putea pune în pericol viețile membrilor echipajelor aflate la bordul navelor.

Alerta a fost emisă în contextul unor incidente grave înregistrate în apropierea gurilor Dunării, unde trei nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone în decurs de doar câteva ore.

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