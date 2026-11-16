El e Roberto, românul care a murit la doar 21 de ani în Italia. Ce s-a întâmplat cu el

El e Roberto, românul care a murit la doar 21 de ani în Italia. Ce s-a întâmplat cu el
Roberto Stetco a murit în Italia, în urma unui accident feroviar / Sursa foto: Social media
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Un tânăr de 21 de ani a murit în Italia, într-un accident tragic, chiar în seara în care urma să se cazeze alături de colegii cu care plecase la muncă. Anchetatorii iau în calcul varianta ca românul să fi fost lovit de un tren de mare viteză.

Conform informațiilor publicate de presa locală din Italia, victima a fost identificată drept Roberto Stetco, un tânăr român în vârstă de numai 21 de ani. Tragedia s-a petrecut duminică seara, pe 8 noiembrie, în zona căii ferate din Marzocca, o localitate aflată în apropierea orașului Senigallia, din provincia Ancona.

Tânărul nu a mai reușit să ajungă la cazare

Roberto ajunsese din nou în Italia pentru a lucra la amenajarea a unor nave, în baza unui contract cu compania Fincantieri. Înainte de accident, tânărul se afla alături de echipa sa. La un moment dat, acesta s-a despărțit de colegi în fața unui restaurant. El le-a spus că îi va ajunge din urmă, pornind singur în direcția gării.

Destinația grupului era campingul „Oasi di Lulù”, unde Roberto mai locuise și în cursul anului 2025. Din păcate, tânărul nu a mai ajuns la locul în care urma să se cazeze împreună cu ceilalți muncitori.

Garnitura Frecciarossa, care efectua cursa dintre Bari și Milano, a ajuns în gara din Bologna în jurul orei 22:15. La sosire, angajații au remarcat că partea din față a trenului prezenta deteriorări. Astfel, locomotiva a fost transportată la depoul Ravone pentru verificări suplimentare. Abia a doua zi, luni, 9 noiembrie, în urma unei examinări amănunțite a garniturii, personalul a descoperit rămășițele tânărului blocate în zona frontală a trenului.

Un bărbat a găsit rămășițele tânărului în grădina sa

Descoperirea macabră a fost făcută în cursul după-amiezii. Un bărbat din Marzocca a alertat autoritățile după ce a observat mai multe fragmente umane în grădina sa, situată în apropierea căii ferate. Echipele de intervenție au continuat căutările în zonă și au identificat alte rămășițe pe șinele de tren. În timpul cercetărilor, polițiștii au găsit și o bucată dintr-un document de identitate. Ulterior, un văr al lui Roberto s-a prezentat la sediul poliției și a recunoscut actul ca aparținând tânărului român.

Ancheta desfășurată la fața locului a impus și oprirea temporară a circulației trenurilor pe tronsonul dintre Senigallia și Montemarciano. Restricțiile au intrat în vigoare la ora 14:00, pentru a permite desfășurarea verificărilor în condiții de siguranță. Reluarea traficului s-a făcut treptat, iar în jurul orei 19:30 circulația feroviară a revenit la programul obișnuit.

„Îl așteptam, dar n-a mai ajuns la noi”, spun cei de la camping.

„Urma să se cazeze aici cu restul grupului chiar de duminică seara. Era un băiat foarte cumsecade. Mai fusese la noi și anul trecut. Și el, și ceilalți erau foarte muncitori, serioși, responsabili și politicoși. Se pare că a fost într-adevăr un accident.

Ar fi luat-o pe lângă calea ferată în loc să meargă pe drumul național, iar undeva pe traseu există un acces neîngrădit, pe unde poți intra și merge pe lângă tren. Probabil că a fost tras spre garnitură când trenul Frecciarossa a trecut în viteză. E foarte periculos.”

În declarațiile date în fața anchetatorilor, colegii lui Roberto au precizat că nimic din comportamentul acestuia nu le-a atras atenția în seara respectivă. Tânărul părea calm în momentul în care s-au separat și era entuziasmat că urma să înceapă munca în Italia.

Între timp, cazul a intrat în atenția Parchetului din Ancona, care a demarat o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care tânărul și-a pierdut viața. Una dintre ipotezele luate în calcul este că trenul l-ar fi lovit din lateral, fără ca mecanicul să observe în acel moment ce s-a întâmplat. Polițiștii încearcă acum să reconstituie traseul parcurs de Roberto înainte de tragedie.

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