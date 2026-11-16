Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”

Andreea Pirui, fostă concurentă în emisiunea „Puterea Dragostei”, a ajuns în custodia polițiștilor, după ce a fost căutată de autorități mai bine de o săptămână. Aceasta a fost găsită în noaptea de 15 noiembrie, în urma unei acțiuni desfășurate de oamenii legii în municipiul Cluj-Napoca.

Numele Andreei Pirui a apărut într-o anchetă de amploare instrumentată de DIICOT, care vizează destructurarea unei rețele suspectate de trafic de droguri de mare risc și de substanțe psihoactive. Pe numele acesteia fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, motiv pentru care era dată în urmărire.

Andreea Pirui a fost prinsă!

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, intervenția a avut loc în jurul orei 23:30. Agenții Serviciului de Investigații Criminale Cluj, alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au identificat într-un imobil o femeie de 38 de ani și un bărbat de 31 de ani, ambii originari din Zalău. Cele două persoane au fost reținute, urmând să fie prezentate în fața magistraților Tribunalului Cluj pentru confirmarea măsurii preventive.

În plan personal, Andreea Pirui se află și în mijlocul unui proces de divorț. Fosta concurentă a deschis o acțiune în instanță împotriva soțului său, Sorin Pirui, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Zalău. Conform informațiilor CANCAN.RO, următorul termen de judecată este stabilit pentru 24 noiembrie 2026.

Dincolo de situația sentimentală, Andreea Pirui se confruntă și cu probleme de natură penală. Numele acesteia apare într-o anchetă DIICOT care vizează presupuse activități de trafic intern și internațional de droguri de mare risc, dar și operațiuni cu substanțe psihoactive.

Potrivit informațiilor din anchetă, în perioada octombrie-noiembrie 2026, Andreea Pirui și un alt bărbat ar fi convins o persoană în vârstă de 36 de ani să meargă în Olanda pentru a procura droguri și substanțe interzise. Bărbatul ar fi primit bani atât pentru cumpărarea acestora, cât și pentru transport și cheltuielile necesare deplasării. Transportul a fost interceptat pe 2 noiembrie, în municipiul Arad, după ce acesta s-ar fi întors din Olanda cu o cursă internațională de transport persoane. Substanțele ar fi fost ascunse într-o pernă.

În același dosar, procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a persoanelor implicate. În ceea ce o privește pe Andreea Pirui, instanța a dispus arestarea preventivă în lipsă, după ce aceasta nu s-a prezentat în fața autorităților. Ulterior, fosta concurentă a fost dată în urmărire, iar cazul său a intrat în atenția publicului.

Ce urmează pentru persoanele depistate în Cluj-Napoca

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, pe numele celor doi suspecți, Tribunalul Cluj a emis, în data de 4 noiembrie, mandate de arestare preventivă în lipsă. Totodată, magistrații au dispus emiterea unor mandate europene de arestare, precum și demararea procedurilor de urmărire internațională, în contextul acuzațiilor care le sunt aduse.

Femeia în vârstă de 38 de ani și bărbatul de 31 de ani sunt bănuiți de implicare în activități infracționale legate de traficul de droguri de mare risc. Ancheta vizează și infracțiuni de instigare la trafic internațional de droguri de mare risc, dar și operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

După identificarea lor, cei doi au fost preluați de polițiști și transportați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj. Aceștia urmează să fie prezentați în fața judecătorilor Tribunalului Cluj, care vor analiza confirmarea măsurii preventive dispuse anterior. Acțiunea de escortare a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

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