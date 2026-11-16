Cum se simte Laurette după ultima operație suferită. Primele declarații din spital: „Sper să merg din nou fără durere”

Cum se simte Laurette după ultima operație suferită. Primele declarații din spital: „Sper să merg din nou fără durere”
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Laurette, din nou pe masa de operație /Foto: Instagram
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De o lungă perioadă de timp, viața lui Laurette s-a schimbat radical. Calvarul pare că nu se mai termină pentru aceasta, care deja a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale. Deși spera că ultima operație îi va rezolva problemele, Laurette a ajuns din nou la spital. Ieri, 15 noiembrie, vedeta a fost operată. Acum, aceasta le-a dat fanilor din mediul online ultimele vești și a spus cum se simte după noua intervenție.

Problemele au început pentru Laurette în anul 2019, după ce a apelat la o procedură pentru mărirea feselor. Lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit, iar pentru aceasta a început un adevărat calvar. Complicațiile apărute ulterior au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe, iar recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera.

Cum se simte Laurette după noua operație

În ultimii ani, Laurette și-a petrecut viața mai mult prin spitale, iar recent a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor. După ce infecția de la picior a revenit, aceasta a fost supusă ieri unei noi operații. Deși nu este prima intervenție de acest fel prin care trece, Laurette a mărturisit că a avut multe emoții.

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Din fericire, intervenția chirurgicală a decurs bine, iar acum vedeta va începe o nouă perioadă de recuperare. Laurette le-a mulțumit medicilor care au avut grijă de ea, dar și fanilor care au susținut-o, i-au transmis gânduri bune și s-au rugat pentru ea.

„Vreau să le mulțumesc din suflet medicilor pentru toată atenția, grija și susținerea pe care mi le oferă de fiecare dată, dar și pentru răbdarea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui dificil proces de recuperare.

Sunt bine și vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare, pentru susținere și, mai ales, pentru rugăciunile voastre. Să știți că au însemnat enorm pentru mine și m-au ajutat mai mult decât vă puteți imagina”, a spus Laurette.

Lauette a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală /Foto: Instagram

Deși se simte cât se poate de bine după noua operație, Laurette se roagă ca de acum lucrurile să meargă spre bine și să nu fie nevoită să mai ajungă pe mâna medicilor. Singura dorință a acesteia este să se facă bine, să se recupereze și să se întoarcă la o viață normală.

„Sper și îmi doresc din tot sufletul ca această perioadă să rămână cât mai curând în urmă, să mă pot întoarce la viața mea de dinainte, să merg din nou fără durere și să-mi recapăt libertatea.

Poate că această încercare m-a schimbat pentru totdeauna, dar îmi doresc să ies din ea mai curajoasă, mai puternică și cu și mai multă credință în Dumnezeu. Un pas pe rând, cu răbdare, credință și speranță”, a mai spus Laurette.

 

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