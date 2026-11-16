E alertă în România! Au fost confirmate două focare de rabie

Alertă sanitar-veterinară în județul Neamț, după ce două focare de rabie au fost confirmate la bovine. Autoritățile au instituit măsuri de protecție și supraveghere în zonele afectate, pentru a preveni răspândirea virusului și pentru a reduce riscurile pentru populație.

Cele două focare au fost identificate în localitățile Tazlău, din comuna cu același nume, și Socea, din comuna Rediu. Reprezentanții Prefecturii Neamț au anunțat luni că Centrul Local de Combatere a Bolilor a aprobat planurile de intervenție pentru controlul și eradicarea bolii.

Diagnosticul a fost confirmat în urma analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din București, conform buletinelor emise pe 10 noiembrie.

Ce măsuri au luat autoritățile după confirmarea focarelor de rabie

În localitățile afectate au fost instituite zone de protecție și supraveghere. Autoritățile au decis identificarea și monitorizarea animalelor care pot contracta rabia, precum și vaccinarea antirabică în situațiile prevăzute de planurile de intervenție.

De asemenea, a fost restricționată circulația liberă a câinilor și pisicilor în zonele vizate. Medicii veterinari vor supraveghea animalele care ar fi putut intra în contact cu bovinele infectate.

O atenție deosebită va fi acordată și faunei sălbatice, în special vulpilor, prin intensificarea monitorizării în colaborare cu gestionarii fondurilor de vânătoare.

Măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de minimum 30 de zile și vor putea fi prelungite dacă situația epidemiologică o va impune.

Ce trebuie să facă persoanele care au intrat în contact cu animale suspecte

Autoritățile au anunțat că Direcția de Sănătate Publică Neamț va fi notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice și identificarea eventualelor persoane care ar fi putut fi expuse virusului.

„O componentă importantă a măsurilor aprobate priveşte protejarea sănătăţii populaţiei. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ va fi notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice şi identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu animalele bolnave ori suspecte de infectare, în vederea evaluării medicale şi administrării tratamentului preventiv, acolo unde este necesar”, au transmis reprezentanții Prefecturii Neamț.

Rabia este o boală virală gravă, care poate fi transmisă de la animale la oameni, în special prin mușcături sau prin contactul salivei infectate cu răni ori mucoase. Persoanele care au fost mușcate sau zgâriate de animale suspecte ori au intrat în contact cu saliva acestora prin răni sau mucoase trebuie să solicite imediat asistență medicală, fără să aștepte apariția simptomelor.

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