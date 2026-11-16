Leonard Miron a anunțat că revine pe micile ecrane după o pauză de mai bine de 10 ani. Fostul prezentator a fost invitat să participe la o ediție specială a unei emisiuni de la TVR 2 și a recunoscut că ideea l-a emoționat peste măsură.

Leonard Miron a fost invitat să fie coprezentator al emisiunii „Misiunea Poarta Pangrati”, alături de Marina Almășan. Ediția specială marchează aniversarea a 70 de ani de televiziune publică.

Invitația a venit din partea Marinei Almășan, o veche prietenă a fostului prezentator, iar vestea revenirii la TVR i-a trezit acestuia numeroase amintiri.

Leonard Miron, emoționat de revenirea la TVR

Înaintea apariției anunțate, Leonard Miron a publicat pe Facebook un mesaj în care a povestit că emoțiile nu l-au lăsat să doarmă. Deși are o experiență îndelungată în televiziune, acesta a recunoscut că se simte ca la începutul carierei.

„Ieri noapte n-am prea reușit să dorm. Iar la 5:30 dimineața eram deja cu ochii pe pereți. Și nu, nu e de la vârstă! E de la emoții. Din acelea pe care credeam că le-am lăsat undeva, în urmă, pe holurile Televiziunii Române. Astăzi, draga mea prietenă Marina Almășan mi-a făcut un cadou tare frumos: m-a invitat să-i fiu coprezentator la ediția de astăzi a emisiunii «Poarta Pangrati», de la TVR 2. Și, oameni buni, am emoții! MARI!”, a transmis Leonard Miron.

Fostul prezentator a mărturisit că televiziunea publică ocupă un loc special în sufletul său, fiind instituția în care și-a petrecut o parte importantă a carierei.

„E un sentiment greu de descris să te întorci într-un loc în care ai lăsat atâția ani din viață, atâtea amintiri, râsete, prietenii, bucurii și, de ce să nu recunoaștem, câteva lacrimi. Un loc în care am crescut, am învățat, am greșit, am luat-o de la capăt și, mai ales, am făcut ceea ce am iubit enorm: TELEVIZIUNE!”, a mai scris acesta.

De-a lungul carierei, Leonard Miron a prezentat mai multe emisiuni la Televiziunea Română și a devenit unul dintre chipurile cunoscute ale postului. După retragerea din televiziune, acesta s-a stabilit în Marea Britanie, unde și-a continuat activitatea profesională în alte domenii.

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