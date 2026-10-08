Profilul psihologic al lui Vlad Bălțățeanu. Ce a observat Mihaela Brooks: ”Are o agresivitate persistentă”

Mihaela Brooks, dezvăluiri despre profilul lui Vlad Băltățeanu
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Cazul tragediei Valentinei Tănasie aduce în atenție comportamentul atribuit lui Vlad Băltățeanu. Profilerul Mihaela Brooks i-a analizat profilul la Dan Capatos Show, unde se apre că trăsăturile comportamentale ale lui Bălățeanu ar fi indicat de mai mult timp niște tulburări grave. Specialista a făcut legături între acuzațiile din 2022 și violențele investigate acum. Mihaela Brooks susține că anumite comportamente indică un tipar de control și agresivitate. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Mihaela Brooks a explicat că nu l-ar încadra pe Vlad Băltățeanu drept sociopat. Profilerul ia în calcul, însă, alte posibile tulburări de personalitate antisocială și un comportament posesiv pe care călăul Valentinei le-ar putea avea. Vezi emisiunea integrală aici!

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„Am înțeles că s-a vehiculat că este sociopat. Eu nu l-aș numi așa. Are tulburări de personalitate antisocială doar dacă violența lui se manifesta și înainte de vârsta de 15 ani. Ce pot să spun este că are un control posesiv și o gelozie nocivă.
Și nu vorbesc de gelozia aceasta obișnuită. Este vorba de conduita aceea de subordonare a partenerei prin intimidare. Are o agresivitate persistentă, nu doar impulsivă. Adică nu a lovit-o, vorbesc și de prima victimă, nu a lovit-o din impuls, dintr-o furie.”

Profilerul a analizat durata presupuselor agresiuni asupra primei victime. Potrivit informațiilor din rechizitoriul din 2022, violența ar fi continuat timp de mai multe ore. Mihaela Brooks consideră că acest detaliu poate indica un comportament agresiv persistent. Ea atrage atenția și asupra amenințărilor repetate cu moartea.

„Deci a acționat pe un anumit timp. Am înțeles că a bătut-o timp de două-trei ore. Deci avem o agresivitate persistentă. Repetarea agresiunilor și repetarea expresiei «te omor»… Când tu repeți această expresie și este urmată de violență, de forță, există un risc foarte mare. Violența nu poate numai să se repete, dar inclusiv să omoare pe cineva. Acolo avem efectiv, putem să spunem cu certitudine, pentru că sunt declarațiile fetei făcute la poliție. Din păcate, în cazul Valentinei nu mai are cum să mai confirme nimeni care ar fi fost discuțiile. Dar putem să bănuim că tot în zona aceasta de violență verbală s-a dus. Pentru el, orice femeie, victimele lui, sunt obiecte. Sunt obiecte ale controlului și instrumente pentru a-și exercita controlul asupra lor. În același timp, umilește victimele. Asta și din ceea ce s-a întâmplat cu prima victimă care l-a reclamat. Aceste insulte, amenințări cu loviri, scuipatul, deci avem o componentă de degradare și dominare interpersonală. Pe lângă violență, el are și funcția aceasta de a crede că violența asupra unei victime este și un fel de pedeapsă. O pedeapsă pentru că nu s-a supus la ceea ce a vrut el și să-și reinstaleze controlul. Avem acea amenințare recurentă.”

Vlad Bălţăţeanu

Mihaela Brooks: „Există riscul de violență letală”

Brooks susține că profilul comportamental analizat ridică inclusiv problema violenței letale. Aceasta atrage atenția la amenințările repetate și la comportamentul atribuit lui Vlad Băltățeanu. Profilerul spune că ar putea fi vorba despre o combinație între agresivitate reactivă și agresivitate instrumentală. În cazul Valentinei, aceasta indică, potrivit ei, și comportamentul presupus ulterior agresiunii.

„Să știți că, chiar dacă nu avem nimic la cazul acesta, pentru conformația personalității, componentelor care le are, el a făcut foarte multe amenințări la viața lui. Și nu cred că doar asupra unei femei, ci și a altor persoane. Aceste amenințări cu moartea, de ce spun că totuși le-a avut și Valentina? Este o combinație între agresivitate reactivă și instrumentală. Vedeți că violența aceasta reactivă este de gelozie, frustrare și sentimentul că el își pierde controlul. Și vedeți că după ce a omorât-o avem acel comportament instrumental. A ascuns corpul, s-a scăpat de el, ca să spun așa. Deci există la el, la fel cum chiar din raportul din 2022 exista, riscul de violență letală. Deci trebuia făcut atunci ceva. Și cel mai important la el este un profil, ca agresor interpersonal, posesiv, controlant. Deci el nu avea cum să se schimbe între timp, din 2022 până acum. S-ar fi putut doar dacă era închis și să fi avut un tratament pentru așa ceva.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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