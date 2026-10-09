Apar noi informații despre cazul Valentinei din Olt. Vlad Bălțățeanu, audiat pentru prima dată

Vlad Bălţăţeanu
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Principalul suspect în dosarul morții Valentinei Tănăsie urmează să fie audiat de procurorii din Vâlcea, într-un moment considerat esențial pentru desfășurarea anchetei. Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, a fost adus în România din Elveția la începutul acestei săptămâni și este cercetat pentru omor, după ce trupul neînsuflețit al iubitei sale a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Audierea programată pentru astăzi, 9 octombrie, ar putea reprezenta prima ocazie în care suspectul să ofere în mod oficial explicații procurorilor cu privire la circumstanțele în care și-a pierdut viața tânăra de 28 de ani. Până în acest moment, la prezentarea în fața instanței pentru confirmarea arestării preventive, bărbatul nu ar fi făcut declarații, motivând că dorește să discute în prealabil cu avocatul său.

Apar noi informații despre cazul Valentinei din Olt

În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Vlad Bălțățeanu ar susține că nu și-a ucis partenera și că ar fi găsit-o fără viață în locuința în care cei doi locuiau împreună. Aceste afirmații nu au fost confirmate oficial de procurorii care instrumentează cazul. Audierea ar putea aduce clarificări atât asupra versiunii prezentate de suspect, cât și asupra ultimelor ore din viața victimei.

Anchetatorii continuă să analizeze toate probele administrate până în prezent și nu exclud efectuarea unor activități suplimentare de cercetare, dacă acest lucru se va impune în funcție de evoluția dosarului.

Cazul a ieșit la iveală pe 22 septembrie 2026, când un pescar a observat o valiză care plutea pe râul Olt, în apropierea barajului Ionești din județul Vâlcea. După recuperarea bagajului, autoritățile au descoperit în interior trupul unei femei.

Ulterior, victima a fost identificată ca fiind Valentina Ioana Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, județul Dolj. Aceasta locuia de câteva luni în comuna Tomșani, județul Vâlcea, alături de Vlad Bălțățeanu. Potrivit informațiilor apărute în timpul anchetei, relația dintre cei doi ar fi început cu aproximativ trei luni înainte, după ce s-au cunoscut pe internet.

Rezultatele necropsiei au indicat că moartea femeii a fost una violentă. Medicii legiști au identificat multiple leziuni traumatice, inclusiv traumatisme la nivelul capului, coaste fracturate și alte răni grave. Concluziile medico-legale au arătat că decesul a fost provocat de un șoc traumatic și hemoragic, iar aceste constatări au stat la baza continuării cercetărilor într-un dosar penal pentru omor.

Vlad Bălțățeanu, audiat pentru prima dată

În timpul perchezițiilor efectuate la locuința din Tomșani în care locuiau cei doi, anchetatorii au descoperit pe salteaua din dormitor mai multe pete brun-roșcate, despre care au precizat că urmează să fie analizate pentru stabilirea naturii și provenienței lor. Aceste probe sunt considerate importante pentru reconstituirea ultimelor momente din viața victimei.

Pe parcursul investigației a fost audiată și mama suspectului. Femeia le-ar fi declarat anchetatorilor că în seara în care s-ar fi produs tragedia avea loc o petrecere în curte și că muzica puternică ar fi făcut imposibilă observarea unor eventuale zgomote sau incidente din locuința fiului său.

După dispariția Valentinei, Vlad Bălțățeanu a părăsit România. Autoritățile au stabilit că acesta a fost ulterior dat în urmărire internațională, după emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă de către Tribunalul Vâlcea.

Pe 28 septembrie 2026, bărbatul s-a predat la o secție de poliție din St. Gallen, Elveția. După finalizarea procedurilor legale, acesta a fost adus în România pe 6 octombrie și predat autorităților judiciare din Vâlcea.

În prezent, suspectul se află în arest preventiv, iar procurorii încearcă să stabilească exact cine este responsabil pentru moartea Valentinei Tănăsie, cum a ajuns trupul în valiză și în ce condiții a fost abandonat în râul Olt. Dosarul se află în continuare în curs de investigare, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

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