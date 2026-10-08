Ce au găsit anchetatorii în apartamentul în care Maria Săceanu a fost ucisă de un student. Benjamin era obsedat de serialul ”Dexter”

Ce au găsit anchetatorii în apartamentul în care Maria Săceanu a fost ucisă de un student. Benjamin era obsedat de serialul ”Dexter”
Benjamin Day a ucis-o pe Maria Săceanu a fost ucisă într-un apartament închiriat prin Airbnb /Foto: West Midlands Police
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Deși inițial și-a negat faptele, în cele din urmă, Benjamin Day, un student britanic în vârstă de 20 de ani, a pledat vinovat pentru uciderea Mariei Săceanu, o româncă stabilită în Marea Britanie. Tânărul a ucis-o pe româncă într-un apartament închiriat prin Airbnb. Locuința avea două camere, iar Benjamin Day a petrecut ore întregi să amenajeze apartamentul pentru a comite crima. Pentru întreg scenariu s-a inspirat din celebrul serial Dexter.

Principalul suspect în cazul morții româncei este Benjamin William Day, un student în vârstă de 20 de ani, despre care procurorii au afirmat că era fascinat de serialul Dexter. Deși inițial tânărul a negat faptele, în cea de-a doua zi a procesului desfășurat la Tribunalul Coroanei din Wolverhampton și-a recunoscut faptele.

În urma cercetărilor făcute de oamenii legii a reieșit că Benjamin a încercat să copieze perfect cadre din serialul Dexter, de care era obsedat. Mai mult, tânărul, care la momentul crimei avea 19 ani, purta chiar și un tricou kaki, la fel ca personajul din serial.

„A atras-o pe Maria Săceanu într-o cameră pe care o închiriase prin Airbnb. Era pregătit să o ucidă. Plănuise inclusiv cum să scape de trupul victimei fără să lase urme și cum să evite să fie prins. În cele din urmă, însă, lucrurile au mers prost, iar el a fost descoperit”, a spus procurorul.

Cum arăta apartamentul în care a fost ucisă Maria Săceanu

Cum era obsedat de serialul Dexter, Benjamin William Day a plănuit crima până în cel mai mic detaliu, iar întreg cadrul a fost inspirat din celebra producție. Tânărul s-a întâlnit cu Maria într-o locuință de tip Airbnb din Barncroft Road, în Oldbury, unde a înjunghiat-o de 78 de ori.

Apartamentul în care a avut loc oribila crimă avea o cameră dublă și una single, prezentată ca fiind „compactă și elegantă”. Însă, Benjamin William Day a schimbat complet cadrul, iar camera dublă a pregătit-o pentru crimă.

Anchetatorii susțin că tânărul a petrecut ore întregi pregătind atacul. Camera în care a fost comisă crima a fost acoperită în întregime cu folii de plastic. Studentul făcuse și o listă cu obiectele de care avea nevoie pentru a comite crima.

Printre acestea se aflau cuțite, foarfece, o mască, un șorț, mănuși de unică folosință, folie de plastic, bandă adezivă, un pistol de capsat, haine de schimb, produse chimice de curățare, lamele pentru microscop, o pipetă, dar și saci negri de gunoi rezistenți.

„Podeaua și pereții dormitorului, precum și patul în sine, fuseseră acoperite cu folii de plastic, care fuseseră fixate cu capse de perete pentru a le asigura. A fost descoperit un toc de pânză pentru cuțite care conținea mai multe cuțite, precum și un pistol de capse și bandă adezivă”, a declarat Poliția din West Midlands.

Maria Săceanu, românca ucisă de studentul obsedat de serialul Dexter /Foto: West Midlands Police

Maria Săceanu nu a avut nicio șansă

Maria Săceanu era originară din România și de ceva timp locuia în Marea Britanie. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, românca în vârstă de 24 de ani l-ar fi întâlnit pe Benjamin William Day după ce tânărul a contactat-o prin intermediul unui site de escorte.

Fără să bănuiască tot ce avea să i se întâmple, Maria a mers la întâlnire. Însă, imediat ce a intrat în apartament, tânăra a fost ucisă. Femeia a fost înjunghiată de 78 de ori. Potrivit inspectorului detectiv Matt Marston, Maria Săceanu nu a avut nicio șansă. Românca a fost atacată brutal imediat ce a intrat în apartament. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit lângă patul din dormitor.

„Day avea o personalitate obsesivă și ajunsese să fie obsedat de personajul Dexter. A plănuit această crimă în detaliu, meticulos. A fost un atac brutal, premeditat, asupra unei femei fără apărare, atrasă în camera pe care o închiriase. (…)

Detaliile acestui caz i-au șocat pe polițiștii cu experiență, iar gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndurerată a Mariei în aceste momente”, a declarat inspectorul detectiv Matt Marston, de la Echipa de Crimă Organizată și Omucideri.

 

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